Sofía Aranda: "Me gusta ser bombero y ayudar a mi comunidad"

lunes 03 de enero de 2022 | 16:13hs.

Las altas temperaturas en Misiones acompañadas de la sequía son un gran problema para la provincia, sobre todo durante la temporada de verano donde los incendios forestales se acentúan de manera exponencial. Es en esos momentos donde todos los bomberos de cada cuartel están más alerta con varias salidas diarias.

Uno de esos bomberos al servicio de la comunidad es la joven aspirante Sofía Aranda de 17 años, de la localidad de Puerto Esperanza. Este 2022 finalizará su quinto año de secundaria en el Instituto Educativo Los Lapachos de la mencionada comuna y asiste a la escuela de cadetes de bomberos desde los 13 años.

En diálogo con El Territorio, contó acerca de su pasión: “Desde que decidí entrar al cuartel de bomberos de mi ciudad, en 2018, mi familia me dio su apoyo. Cuando decidí inscribirme en la escuela de cadetes de bomberos, en una semana hicimos todos los papeles necesarios para que pueda empezar lo antes posible, ya que entré un poco más tarde que mis compañeros. La idea surgió porque tenía dos compañeros del colegio que participaban de las clases de cadetes, eso incentivó mi curiosidad por ingresar”, explicó Sofía.

El compañerismo es una las características de los bomberos, es por eso que Sofía manifestó: “Siempre fui constante con mis clases, estudios, gracias a esto y mis colegas que siempre respondieron mis dudas o ayudaron cuando no sabía cómo hacer algo también pude adquirir un montón de conocimiento básico para esta profesión que se convirtió en vocación”.

La aspirante de bombero es la única mujer que logró aprobar los exámenes para llegar a ese punto. La constancia y disciplina -cualidades que caracterizan a Sofía- la premiaron en diciembre con su primera salida del cuartel a combatir incendios, “era un día martes. Había salido del gimnasio, mientras me estaba bañando escuché que suena la sirena, así que me preparé y acerqué al cuartel".

"Mientras esperaba que mis compañeros se preparen para salir me dijeron que me equipe para acudir también. No lo podía creer, es lo que todo bombero espera escuchar, estaba muy nerviosa, pero fui. Salió todo bien, a pesar de que era un incendio grande. Volví muy cansada pero muy feliz. Se siente mucha adrenalina desde que se toca la sirena, se pone el equipo, se sale del cuartel dentro de uno de los móviles también con la sirena sonando, es una de las sensaciones más lindas que he vivido. No hay un por qué exacto, solamente que me gusta la idea de ser bombero y poder ayudar a mi comunidad”.

En cuanto a la sensación que tiene la aspirante en sus salidas a combatir incendios en Puerto Esperanza dijo, “sin dudas me puede sorprender la magnitud del fuego, pero no me he asustado aún al enfrentar alguno, ya que, al ser aspirante de bombero, me han preparado para muchas situaciones. Como son mis primeras salidas no me enfrento ante algo muy grande, pero si he visto con lo que se enfrentan mis colegas, sin dudar son las personas más valientes, profesionales, con un poco de locura, amor al servicio y solidarios que conozco. Como dice mi instructora, Macarena Sommerfeld: 'somos los únicos locos que corremos hacia el fuego, mientras todos huyen”.

El cuartel de Puerto Esperanza, donde Sofía asiste, está equipado para poder acudir a siniestros de incendio forestal y estructural, como también a rescates y accidentes. “Contamos con ocho móviles entre los que se encuentran camiones cisternas, autobombas, de ataque rápido, unidades de rescate, traslado de personal”, contó.