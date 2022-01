Anya Tylor Joy emocionada hasta las lágrimas en su visita a Argentina

lunes 03 de enero de 2022 | 15:50hs.

La actriz del momento reconocida en todo el mundo, Anya Taylor-Joy llegó a la Argentina en las últimas horas y causó furor en las calles de Recoleta, Buenos Aires, donde incluso se tomó unas fotos junto a unas fans.

Taylor Joy llegó a Buenos Aires junto a su pareja, el músico Malcolm McRae, para pasar Año Nuevo. La protagonista de "Emma" pasó su infancia en Argentina y gran parte de su familia aún vive en el país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

"Esta foto fue sacada cinco minutos después de llegar a Buenos Aires por la primera vez en tres años. No podía para de llorar de la emoción . Esperemos que este año sea uno que nos deja unirnos con la gente y los lugares que queremos tanto. Un beso grande y feliz año a todos… cuídense", escribió la actriz en su cuenta de Instagram junto a una foto donde se la observa conmovida hasta las lágrimas.

Idolatrada en todo el mundo por su papel protagónico en la serie Gambito de dama en Netflix, como así también por su participación en exitosas producciones como: Last Night in Soho; Last Night in Soho; Peaky Blinders; entre otras, la actriz revolucionó las redes sociales en Argentina.

Cuando te enteras que Anya Taylor Joy anda paseando por Bs As.. pic.twitter.com/fsHg3OMYu4 — Nikki ðŸÂÂ (@OnTopOfDaaWorld) January 3, 2022

se imaginan estar paseando por recoleta darte vuelta y ver a ANYA TAYLOR JOY con PONCHO pic.twitter.com/AIbBxsHlpj — giuli (@theavbreys) January 1, 2022