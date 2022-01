Inicio de año con gran flujo sobre el paso Posadas-Encarnación

lunes 03 de enero de 2022 | 2:30hs.

Pese al flujo, no se completó el cupo de 8.000 personas. Foto: Federico Gross/Archivo

Pese al flujo, no se completó el cupo de 8.000 personas. Foto: Federico Gross/Archivo

El 2022 comenzó con intenso movimiento sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz. Entre el sábado y ayer, la postal fue similar: extensas filas de vehículos para el ingreso al país desde Encarnación a Posadas.



En este sentido, desde Migraciones indicaron que en los primeros dos días del año primó el ingreso al país y fueron pocos los egresos por el viaducto internacional. Precisaron que buena parte de los cruces fueron para el regreso de los viajeros quienes antes de la Nochebuena traspusieron la frontera, en el afán de pasar las fiestas en Paraguay.



“Lo que pasó en estos dos últimos días fue el efecto contrario a lo que se registró días atrás. Fueron muchos los que volvieron desde Paraguay hacia la Argentina, eran muchos de quienes cruzaron para pasar las fiestas tanto de Navidad como de Año Nuevo”, explicó Martín Ayala, delegado de ATE Migraciones.



En diálogo con El Territorio definió como arduo el movimiento para el ingreso al país y señaló que en las últimas horas se registraron pocos cruces desde Posadas hacia Encarnación, tanto para Tránsito Vecinal Fronterizo (TVF) como para fines turísticos.



Ayala comentó que tanto el sábado como ayer se registraron extensas filas sobre el corredor seguro, que en su mayoría eran vehículos con patentes argentinas y residentes del Paraguay en el país.



En este contexto, estima que en los próximos días el movimiento sobre el puente internacional se incrementará, al considerar que primará el cruce para tráfico vecinal con el fin de abastecerse de combustibles.



Por otra parte, aclaró que desde que se amplió el cupo de ingresos diarios a la Argentina por el corredor Posadas -con fecha del 15 de diciembre- no se logró completar el cupo de 8.000 personas.



“Hasta el momento no se cumplió. El gran movimiento se dará más en los próximos días y hay que ver qué pasará, sobre todo porque hay muchos autos que cruzan para hacer compras en Posadas por la diferencia de precios que hay, y más teniendo en cuenta que ya estamos en temporada de verano que también tendrá su repercusión”, precisó.



Sin embargo, reconoció que se observaron algunas demoras en los cruces hacia la Argentina ya que “había muchos de los viajeros, que venían desde diferentes puntos del Paraguay, que no tenían la declaración jurada y eso ralentizó un poco el movimiento. A todos ellos se los ubicó en un costado anterior al control migratorio para que puedan completar el trámite, que es uno de los requisitos para el ingreso al país”.



Como viene mencionando este matutino, los requisitos para argentinos y residentes que viajen o vuelven del exterior es la declaración jurada electrónica, test PCR negativo en las 72 horas previas y el esquema completo de vacunación.



Además, la última decisión administrativa de Nación dispuso que entre el tercer a quinto día de permanecer en el país el viajero deberá realizar otro PCR o test rápido, en el afán de descartar algún contagio de Covid.



El movimiento

Según pudo averiguar El Territorio con diferentes fuentes consultadas, el 31 de diciembre se registró un ingreso de casi 4.500 pasajeros desde Paraguay a la Argentina. En tanto, el 1 de enero hubo alrededor de 3.100 personas que traspusieron la frontera por el puente San Roque González de Santa Cruz hacia Posadas.



En tanto, ayer, al cierre de esta edición, más de 3.200 personas ingresaron al país a través del corredor seguro, que volvió a funcionar desde el pasado 19 de octubre.



Asimismo, según informó días atrás Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones, el puente Posadas-Encarnación fue el tercer paso fronterizo de mayor ingresos en el último mes, con un total de 144.420, detrás del Aeropuerto de Ezeiza y el puente Tancredo Neves, en Puerto Iguazú.

En cifras

144.420Según datos de Migraciones a nivel nacional, fue la cantidad de ingresos que hubo al país por el puente San Roque González de Santa Cruz.