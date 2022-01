Sigue el peligro extremo de incendios y hay focos en cuatro municipios

lunes 03 de enero de 2022 | 5:15hs.

Desde el 24 de diciembre por la noche que los bomberos de la provincia trabajan sin descanso para sofocar los diversos focos de incendio que se reproducen en los municipios a causa de la sequía persistente, agravada por la falta de lluvias.



Tuvieron un breve descanso el jueves 30 de diciembre y lograron controlar todas las llamas, pero al día siguiente se reavivaron y hasta ayer estaban combatiendo el fuego en Comandante Andresito, Wanda, Apóstoles y Santa Ana. No obstante, la mayor preocupación sigue siendo Andresito, donde los siniestros ocurren en lugares de difícil acceso.



En esa misma línea, todos los departamentos de la provincia volvieron a estar en riesgo extremo de incendios, por lo que las autoridades recalcaron la prohibición de la quema de cualquier tipo, para no propiciar desastres naturales evitables.



“Andresito tiene parajes dentro del municipio. En el Tigre hay dos focos, uno que está controlado y el otro que es de difícil acceso; en el paraje la Integración hay uno sólo”, indicó a El Territorio Martín Recaman, subsecretario de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Ecología de la provincia.



Según el reporte al que accedió este medio, desde el jueves 30 hasta ayer en esa localidad se habían consumido unas 35 hectáreas de superficie vegetal nativa en zona de pendientes pronunciadas y “acceso arriesgado con posibles deslizamientos de pedregullo”.



“Los aviones están trabajando en los lugares menos accesibles, es decir, donde los brigadistas no pueden llegar. La situación no está controlada pero sí contenida, hay todo un cúmulo de acciones que se están llevando adelante: avión hidrante, el helicóptero, los brigadistas de diferentes lugares abordando la situación. También las máquinas que trabajan en el lugar para generar cortafuegos”, indicó Recamán.



En tanto, agregó: “Un dato importante es que no hay focos activos cercanos a las áreas naturales protegidas provinciales y nacionales. Es decir, el sistema no reportó focos de calor cercanos a estas áreas”.



Por otra parte, desde la Dirección de Bomberos de la Policía de Misiones habían señalado que tienen unas 160 intervenciones semanales y lamentaron que se tratara de inicios de fuego intencionales. “Pedimos que no utilicen fuego, está totalmente prohibido”.



La semana pasada, las llamas también afectaron a Candelaria, Puerto Iguazú, Puerto Libertad, El Alcázar, Posadas, San Pedro, Puerto Rico, Eldorado, Jardín América, Santo Pipó, Hipólito Irigoyen, Cerro Corá y Puerto Esperanza.



En la jornada del sábado, por su parte, Bomberos Voluntarios y de la Policía trabajaron en diferentes indendios. Comenzaron en Puerto Libertad, donde las llamas consumieron tres hectáreas de pinos. Más tarde, en Wanda y Posadas sofocaron incendios de malezas en que tuvo como pérdida unas tres hectáreas de vegetación.



Otros procedimientos de este tipo fueron en la localidad de Corpus, donde la dotación de Bomberos de la Policía y voluntarios de Gobernador Roca, extinguieron las llamas que dominaban las malezas, en la zona del ex basural.



Los incendios forestales traen aparejada la inevitable pérdida de bosque nativo y biodiversidad, lo que representa una amenaza para la riqueza forestal, la flora y la fauna, perturbando la ecología y el ambiente en general.



Aún se desconoce ciertamente la cantidad de hectáreas que fueron consumidas por el fuego en los últimos días en la provincia, pero desde la Dirección General de Sistemas de Información Geográfica del Ministerio de Ecología se harán estudios satelitales para determinar con exactitud la superficie afectada en cada parcela y su severidad.

Cómo sigue el tiempo en la provincia

Hoy amanecerá parcialmente nublado a cubierto en todo Misiones y muy inestable, con temperaturas templadas al comienzo del día, pasando a cálidas. La sensación térmica estará por encima de las temperaturas debido al aumento de la humedad. Las lluvias comenzarán a la madrugada en el Sur y al ir transcurriendo las horas, en el Centro y Norte. Estarán acompañadas de descargas eléctricas y no se descarta la probabilidad de que en algunas zonas sean torrenciales, acompañadas de granizo.



La temperatura máxima estimada será de 33º para Eldorado con 36° de sensación térmica, la mínima sería de 21º en Aristóbulo del Valle con igual sensación térmica.



Mañana habrá precipitaciones desde la madrugada en el Sur, que luego se extenderán al Centro y Norte de la provincia. La temperatura máxima en la provincia estimada será de 33º para Posadas, mientras que la mínima sería de 21º en Apóstoles.

