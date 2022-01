La mitad del personal de una estación tiene Covid

lunes 03 de enero de 2022 | 6:02hs.

Al menos 16 de los 25 trabajadores de la estación polar Princess Elisabeth contrajeron Covid-19 desde el 14 de diciembre. Según afirmó Joseph Cheek, director de proyecto de la Fundación Polar Internacional al que pertenecen las instalaciones, “la situación no es dramática, no ha afectado significativamente nuestro trabajo en la estación en general”.



Pese a que se encuentran en una de las zonas más aisladas del planeta, este puesto de avanzada belga en la Antártida está siendo afectado por el brote de Covid-19, ya que más del 50% de su plantel se contagió.



Según informaron, los síntomas de los afectados son leves, puesto que los trabajadores cuentan con el esquema completo de vacunación, requisito que deben cumplimentar al arribar a la estación científica, además de un PCR.



“Si bien ha sido un inconveniente tener que poner en cuarentena a ciertos miembros del personal que contrajeron el virus, no ha afectado significativamente nuestro trabajo en la estación en general”, afirmó Cheek en declaraciones a la BBC. “La situación no es dramática”, recalcó el director de proyecto de la Fundación Polar Internacional.