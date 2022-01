Contratiempo

lunes 03 de enero de 2022 | 6:01hs.

En el regreso a los entrenamientos del PSG sonaron las alarmas por cinco casos de Covid-19 que se detectaron en los controles previos a la primera práctica tras el receso por las fiestas de fin de año.



Así lo confirmó el club en un mensaje a través de sus redes sociales. “Las pruebas realizadas durante las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron 4 casos positivos de Covid-19 entre los jugadores y 1 caso positivo entre el personal. Las personas afectadas están sujetas a los protocolos Covid vigentes”, fue el comunicado que presentó el PSG.



Luego, la entidad parisina confirmó que los futbolistas afectados son Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico, y Nathan Bitumazala; mientras que Neymar continuará en Brasil con su rehabilitación de la lesión que lo dejó afuera del reinicio de la actividad.



De este modo, el astro rosarino no pudo regresar a la capital francesa, dado que deberá cumplir con el aislamiento debido a los protocolos sanitarios establecidos a nivel mundial.



Antes conocerse los resultados de las pruebas PCR, Lionel Messi había dejado un mensaje de cara al nuevo inicio de año. La leyenda internacional aprovechó para hacer un balance de lo que dejó el 2021 y auguró un 2022 con más optimismo. Pocas horas antes de festejar junto a su esposa Antonela Roccuzzo, sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro y el resto de su familia, La Pulga utilizó su cuenta oficial de Instagram para expresar sus deseos para este nuevo año.



“Sólo puedo dar gracias por todo lo que me tocó vivir en este 2021. Más aún cuando mucha gente la pasó realmente mal por culpa del virus este de mierda que nunca se termina”, comenzó su relato.



“Ojalá 2022 traiga mucha salud, que es lo que les deseo a todos para el nuevo año. ¡¡¡Abrazo a todos!!!”, firmó el número 30 del PSG antes de regresar a su club.



El mejor futbolista del planeta aprovechó su tiempo libre para divertirse junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, en una fiesta en la que Los Palmeras tuvieron un rol destacado con su tradicional cumbia popular.



El capitán de la selección argentina permanecerá en Rosario, donde se encuentra desde el pasado 23 de diciembre, cuando llegó para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia.



De cara a la reanudación de la competencia en el Viejo Continente, el entrenador Mauricio Pochettino tampoco podrá contar con los senegaleses Idrissa Gueye y Abdou Diallo y el marroquí Achraf Hakimi, convocados por sus respectivas selecciones para disputar la Copa Africana de Naciones.



“Le dimos prioridad a que los jugadores estén con sus familias. Como es una temporada muy exigente, creemos que la mejor decisión fue parar un poco. Además, la mayoría regresó en buenas condiciones y creo que estaremos en muy buenas condiciones para el partido de mañana (por hoy) por la Copa de Francia”, explicó Mauricio Pochettino.



“Hace dos años que estamos conviviendo con el virus. Creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer para no contagiarnos. Ahora Leo Messi está en contacto permanente con nuestro cuerpo médico y viajará a Francia cuando sus resultados den negativos. No sabemos más que eso”, agregó.



PSG visitará hoy, desde las 17.10 de Argentina a Vannes, equipo de la cuarta categoría, por los 16avos. de final de la Copa de Francia, en lo que será el primer encuentro del año para los parisinos.

“Te esperamos para disfrutar de tu magia”

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, deseó una “pronta recuperación” al astro Lionel Messi, positivo en coronavirus y aislado en buen estado de salud en su Rosario natal.



“Querido Leo, te deseo una pronta recuperación y que puedas transitar este virus de la manera más leve posible”, escribió el máximo dirigente del fútbol argentino en su cuenta de Twitter.



“Acá te esperamos, para volver a disfrutar de tu magia, con esta camiseta que tanto amamos”, completó Chiqui Tapia en su mensaje.



Argentina volverá a jugar por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 el jueves 27, cuando visite a Chile en el desierto de Atacama.



La selección ya tiene su pasaje asegurado para la Copa del Mundo y buscará cerrar de la mejor manera la clasificación.