Surtidores insisten en ampliar el cupo de naftas para evitar nuevos faltantes

lunes 03 de enero de 2022 | 6:05hs.

Con el inicio de la temporada de vacaciones, las estaciones de servicio se mantienen alerta ya que persiste el cupo impuesto por las petroleras para el envío de combustibles en las estaciones de servicio. En este sentido, desde la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste (Cesane) reiteran el pedido de ampliar la cantidad de nafta que reciben mensualmente, en el afán de abastecer la creciente demanda. Sobre todo para evitar las postales que se repitieron en las últimas semanas del 2021, cuando muchos de los surtidores se quedaron sin productos y las filas para llenar los tanques superaron los 800 metros en municipios como Puerto Iguazú.



La búsqueda de combustibles obligó a que muchos automovilistas se trasladen desde Iguazú e Irigoyen a municipios próximos, ante la escasez que provocó la mayor demanda por sobre la oferta.



Sobre este punto, Faruk Jalaf, presidente de la Cesane, manifestó que “persiste el faltante de combustibles, aunque no tanto como fue en Navidad, pero es una situación que se mantiene”.



En diálogo con El Territorio explicó que si bien este sábado 1 se habilitó nuevamente el cupo mensual para pedir el envío de combustibles, “si los precios no se suben y no se aumenta el aprovisionamiento, hacia finales de enero se volverá a repetir el mismo escenario”, en referencia al faltante de gasolina en los surtidores, situación que ya se replicó en los meses de noviembre y diciembre.



“La gran mayoría de las estaciones se quedó sin cupos. Es una película vieja que ya ocurrió años anteriores. Ahora se abrió el cupo y vamos a tener los litros, que los vamos a vender. Pero si sigue así, a fin de mes volverá el faltante”, dijo.



La preocupación del sector radica en el comienzo de una temporada de verano que supondrá un gran movimiento en las rutas y ciudades para lo cual las gasolineras apuntan contar con suficiente stock en el afán de abastecer la creciente demanda, y evitar así los faltantes que se registraron en las últimas semanas.



Asimismo, Jalaf indicó que en medio del contexto de fronteras abiertas, persistirá el cruce de extranjeros para abastecerse de combustibles ante la diferencia de precios actual, a favor de la Argentina. “Indudablemente van a venir a cargar porque en Brasil y Paraguay vale más del doble que acá. El problema no es el costo, sino la devaluación de nuestra moneda”, explicó.



Por otra parte, destacó que Misiones fue la primera provincia del país en incrementar las ventas de combustibles de todo el país, dada el rápido retorno de buena parte de la actividad industrial después del parate que suscitó la pandemia del coronavirus entre marzo y mayo de 2020 en la tierra colorada.



“Misiones incrementó sus ventas gracias a la atención que hubo de la pandemia y el aumento en la actividad industrial, de carga, de transporte y comercial”, enfatizó.



Sin embargo, el presidente de la Cesane indicó: “En el consumo no se vio reflejado porque nos dieron un cupo que persiste desde 2019. Las ventas son iguales que en 2019, con márgenes iguales y con un cupo máximo que nos limita compensar esa falta de ganancia en el combustible, que está ajustada porque no podemos aumentar por volumen”.



Intenso movimiento en Iguazú

Puerto Iguazú fue uno de los municipios donde en los últimos días las extensas filas de vehículos se volvieron parte de la cotidianeidad, debido a la gran demanda sobre todo de paraguayos y brasileños. El motivo radicó en la diferencia de precios de la nafta con respecto a los vecinos países, ya que en la Argentina resulta hasta 50 por ciento más económico.



Durante el final del 2021 y los primeros días del año nuevo, el movimiento en las estaciones de servicio fue intenso, pero las quejas por las filas desaparecieron a raíz de la ordenanza recientemente sancionada que logró limitar los horarios de ventas para extranjeros y para nacionales.



“Por momentos hay fila de argentinos, sobre todo pasa a la tarde-noche o cuando nos quedamos sin productos por varias horas y las filas comienzan a gestarse cuando ven que llegó el camión”, indicaron los playeros consultados por este matutino.



Respecto de los controles, tras la explosión de un vehículo con el tanque adulterado que ocurrió la semana pasada, desde la policía se han incrementado los controles, exigiendo la VTV a los conductores e inspeccionando los automóviles al ingreso o egreso de las estaciones de servicio.



“Las filas de brasileños continúa. La demanda por los combustibles no bajó. Si bien en los últimos días por el feriado pareciera que bajó la demanda, la venta de los combustibles se mantiene al tope de los pedidos”, explicaron



Desde el 17 de diciembre rige la nueva ordenanza que declaró a Puerto Iguazú en estado de emergencia en el abastecimiento de combustible. Desde esa fecha, los vehículos con patentes extranjeras pueden cargar nafta de lunes a viernes de 12 a 18 y de 23 a 6. En tanto, los sábados, domingos y feriados, el horario habilitado para que los extranjeros se abastezcan del derivado del petróleo es de 12 a 6 de la mañana del próximo día.



La resolución mantuvo la normativa de carriles diferenciados para vehículos argentinos y vehículos extranjeros en el afán de evitar las extensas filas por fuera de las gasolineras.



Además, la normativa prohíbe la venta de combustibles a vehículos con los tanques adulterados para evitar la venta por fuera de los canales formales, situación que hasta el momento no se logró controlar.



Nafta, al tope de la preferencia

Con la apertura de las fronteras y la diferencia de precios, en Irigoyen se intensificó el movimiento de brasileños hacia la Argentina para llenar los tanques. Ahora, las expectativas están puestas con el inicio de las vacaciones, ya que cada vez son más los argentinos que trasponen la frontera por ese corredor hacia las playas del sur de Brasil.



Y con ello, el foco está puesto en la carga de combustible y las ventas en diferentes rubros, que generan un importante flujo económico para la ciudad, que apunta a la recuperación tras el parate de la pandemia.



En este sentido, en los últimos tres meses, el combustible lidera las ventas locales y hacia el Brasil, ya que el brasileño lo consigue a menos de la mitad de precio que en su país, lo que hace que en las cuatro estaciones de servicios de la localidad casi a diario se queden sin combustibles o lleguen con lo justo en el día a día.

Advierten por fallas en el abastecimiento

Según consignó el sitio Surtidores.com, la Asociación de Operadores YPF (Aoypf) alertó sobre fallas en el abastecimiento en los combustibles y la pérdida de rentabilidad de la actividad en los últimos meses.



A través de un comunicado, señalaron que “hoy la realidad obliga a marcar como crítica la situación en materia de rentabilidad en las estaciones de servicio” al mismo tiempo que indicaron que “el aumento de comisión promedio por litro quedó sustancialmente por debajo de la inflación acumulada desde diciembre del 2019”.



Desde la Aoypf agregaron que “luego de hacer un relevamiento con operadores de todo el país, los problemas de quiebres en la cadena de suministro de combustible suceden en todas las zonas de Argentina, por múltiples y variadas situaciones y revelan que YPF está operando al límite de su capacidad, y que las fallas se multiplican y terminan afectando a muchas empresas operadoras”.