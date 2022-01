Con nuevos pilotos, buscan fortalecer la aviación local

lunes 03 de enero de 2022 | 6:04hs.

Un total de 16 pilotos privados, dos comerciales y un instructor de vuelo egresaron el año que finalizó luego de rendir sus exámenes en el Aeroclub Posadas.



Para este 2022 ya hay 30 alumnos en proceso de aprendizaje y otros siete que están en plena etapa para incorporarse como tales.



Las inscripciones están abiertas todo el año y se puede empezar en cualquier momento, siempre y cuando se supere un examen psicofísico que es obligatorio para pilotear un avión.



El de Posadas es el único club en Misiones que actualmente se dedica a instruir a futuros pilotos, por ello la demanda llega desde toda la provincia. Pero lo costoso de la formación frena el sueño de muchos.



“Al 10% de la población le encantan los aviones, al resto no. Ese 10% se acerca al aeroclub de una forma u otra, muchas personas que no pudieron hacerlo de jóvenes porque es bastante oneroso, lo hacen de grandes. Entonces se sacan las ganas de volar”, explicó a El Territorio Roberto Rucker, piloto y socio de la institución.



“Lo único que se pide es tener ganas de volar, acá le enseñamos a volar. El ambiente en el aeroclub es de camaradería. Siempre hay festivales aéreos en todo el país a los que asistimos y siendo socio del aeroclub uno tiene posibilidad de ocupar los aviones”, agregó.



Para rendir el examen de piloto privado se requieren varias horas de vuelo previamente. “La hora de vuelo vale actualmente 16.000 pesos y tienen que sumar 40 horas de vuelo”, contó Rucker.



“Una vez que tienen el psicofísico aprobado, empiezan a volar. La etapa de aprendizaje tiene dos partes, en la primera se aprende a volar, ahí nosotros insistimos en que hay que volar dos o tres veces por semana. Después de la octava hora de vuelo, y de cómo lo ve el instructor y cómo se siente el alumno, hacen sus vuelos solos. Antes de eso hacen una navegación que normalmente hacemos Posadas-Apóstoles-Oberá-Posadas, porque en el vuelo solo, si pasa algo en el aeropuerto, tienen que saber llegar a su alternativa, que es Apóstoles u Oberá”, detalló sobre la etapa formativa.



“Para la segunda etapa tenemos el simulador de vuelo, que es con el que se hace la parte radioeléctrica”, comentó mientras mostraba algunos de los aviones con los que los estudiantes -que en promedio tienen 18 años- se forman.



El de piloto privado es el título que abre la carrera. “Sumando 200 horas pueden acceder al examen de piloto comercial, que habilita a poder facturar el trabajo aéreo. De ahí en más ya no pagás las horas de vuelo sino que te pagan por volar. Con 500 horas de vuelo se puede rendir el examen de instructor y con 1.000 horas el transporte de líneas aéreas”, indicó.



Cada hora que se hace sobre un avión queda registrada en el libro de vuelo. “Y en cada aeródromo se hace firmar que se aterriza. Además hay un foliado que hay que hacer en la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac)”, detalló sobre cómo se registran y cuentan las horas en el aire.



La otra parte del proceso de formación de un piloto es dominar el idioma extranjero inglés. “Para seguir la carrera tienen que seguir inglés, como mínimo un nivel cuatro para empezar”, sostuvo.



Consultado sobre cómo ve la aviación en la provincia, destacó: “En Misiones el desarrollo de la aviación es difícil, en este momento somos la única escuela de aviación. Por eso acá vienen chicos de toda la provincia. Pero actualmente está todo un poco limitado por el costo que tiene formarse como piloto”, finalizó.



La entidad está al lado del aeropuerto de la capital misionera, el telefóno es el 376-4-562062 y en Facebook están como Aero club Posadas.

Rucker con uno de los aviones en el hangar del Aeroclub. Foto. Federico Gross