Reglas del paisajismo para incorporar a la hora de transformar el jardín

Siempre surge la pregunta de cómo diseñar un jardín, ya que un buen espacio exterior proporciona múltiples satisfacciones a sus propietarios pero si, además, se le añade el orgullo de haberlo diseñado uno mismo, la motivación es aún mayor.



Hoy en día es muy fácil obtener información en la red y estar a la última en tendencias, así que hay que comenzar así, viendo trabajos destacados para ir tomando nota de aquello que gusta. Buscando en varios idiomas las posibilidades se multiplican , así que se puede probar con filtrar también por “paisagismo”, “landscape design”, “landscaping” o “aménagement paysager” y los resultados se incrementarán.



Paisajismo con los principios correctos hace que sea una delicia visual para nosotros. Es sólo entonces que sirven al propósito de su diseño. Los paisajes naturales con las altas montañas, colinas, valles, ríos y plantas no dejan de asombrarnos. La imitación similar como la naturaleza también debe ser una mezcla perfecta de todas las características en la proporción adecuada.



Analizar el espacio a diseñar

Tomar buena nota de la geometría del solar, la topografía o desniveles, así como de todos aquellos elementos existentes que puedan condicionar tu diseño, como tuberías de instalaciones soterradas o cimentaciones de muros colindantes.



Si existen árboles o arbustos que se vayan a mantener, será necesario catalogarlos y conocer su situación exacta, para incorporarlos al plano que hagamos en el lugar que les corresponde. No olvides medir aproximadamente el diámetro para evitar interferencias con los nuevos elementos que incorpores con tu diseño. Este paso es muy importante, ya que de una buena toma de datos se podrá obtener un diseño eficaz, evitando imprevistos a la hora de la ejecución.



Variedad

Se romperá la monotonía del jardín. También ayudará a mejorar la belleza. La variedad puede lograrse mediante el uso de diferentes colores, formas y texturas. Además de plantar las plantas con flores que florecen en diferentes estaciones proporcionará el color y variedad para el jardín todo el año.



Ritmo

Mejorará la unidad del jardín. La colocación al azar de las diversas funciones que no se verá bien en su conjunto. Para crear un ritmo, se requiere un sentido artístico que combinará todos los principios como el equilibrio, la proporción, la repetición y el contraste. Además, se requiere el uso cuidadoso de estos principios para mejorar el ritmo.



Repetición

Este principio ayuda a lograr un ritmo en el jardín. En el caso de un jardín formal, se repite la misma característica (un conjunto de 3 o 4 coberturas circulares). En el caso de un jardín informal, puede que no sea la misma. La repetición cuando se hace con diferentes texturas y colores, proporcionará un buen contraste y será visualmente atractivo.



Proporción

Se refiere al tamaño de cada elemento con referencia a la otra. La proporción de las diferentes características en el jardín debe ser una consideración importante en la construcción de un jardín. La proporción hará que los objetos parezcan más alto o más pequeño en tamaño, es decir, un árbol alto en frente de la casa hará que la casa se vea más pequeña y un árbol espeso delante de una casa hará que la casa se vea más grande en tamaño. El fenómeno de ilusión se está jugando dentro del principio de la proporción. Por lo tanto, la elección de las plantas con la proporción adecuada tiene la mayor importancia.



Equilibrio

Este principio es el más buscado en el caso de un jardín o un jardín simétrico. En un jardín formal o tal vez un jardín simétrico, el balance es una característica muy importante que define la simetría. Esto se logra mediante el uso de las características en exactamente el mismo tamaño y número. En el caso de un jardín informal, el equilibrio se puede lograr mediante el equilibrio de las características, pero no exacta con otros similares en cuanto a tamaño o número, es decir, una cobertura a un lado equilibrada por una plazas o una roca en el otro lado.



Contraste

El objetivo principal de este principio es romper la monotonía del jardín. El contraste proporciona un aspecto variado y hermoso en las características generales. El contraste se puede proporcionar mediante el uso del color (una cama floral con flores de color amarillo y violeta de color), o la textura (una planta con hojas de punta con una planta de hoja con textura liso) o con la forma (una forma de altura combinada con una planta de difusión o espeso).