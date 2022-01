Murió Martín Rur, de la Valentín Gómez

lunes 03 de enero de 2022 | 6:00hs.

Un duro golpe recibió el artista Roberto Moldavaksy en el inicio del año 2022: la muerte del músico Martín Rur (36), integrante de la banda La Valentín Gómez. La triste noticia se conoció luego de que el comediante le dedicara una sentida publicación en su cuenta de instagram, donde le dedicó a su amigo un conmovedor texto. Hasta el momento no fueron difundidas las causas del deceso.



“Me cuesta escribirlo y mucho más aceptarlo, se nos fue Martín Rur, un músico talentoso, un tipo brillante y una persona hermosa. Se que se suele agrandar a los que se van, pero créanme que era un distinto”, dice la primera parte del escrito. Recrodemos que La Valentín Gómez es el grupo que acompaña a Moldavsky en la todas sus presentaciones teatrales o en las sketches que requieren música en vivo.



“Fundador de la @lavalentingomez, nos daba un salto de calidad y solíamos explotarlo, pedirle algún sólo más, solo para que siguiera tocando. Se nos fue Rur, uno de los nuestros, no un conocido, uno de los nuestros de verdad. Nos sacaron un pedazo del cuerpo, nos arrancaron a un Valentín y ese dolor no puedo describirlo de ninguna manera”, sostuvo Roberto.



“Voy a extrañar que me diga, ‘esto decilo como lo decías antes, me gusta más’. Vamos a extrañar tu sonrisa, tu humor, tu enorme lucidez. Tus calles inventadas para el tuti fruti. Viniste a la última función con un bastón, te vimos cantar en un concierto despedida que hubiera querido que no termine nunca. Conocimos a Martín Rur, la vida nos regaló ese privilegio, y nosotros no te vamos a dejar ir nunca”, concluyó Roberto en su posteo que hasta el momento de esta nota recibió más de 4.900 “Me Gusta” y miles mensajes de apoyo para la memoria de Rur.