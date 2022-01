El Congreso analizará el Consenso Fiscal firmado por los gobernadores

domingo 02 de enero de 2022 | 6:02hs.

Comenzó el 2022 y se espera que en la primera semana del año ingrese al Congreso de la Nación la convocatoria del presidente Alberto Fernández a las sesiones extraordinarias que se realizarán en este verano; allí figura en el listado de temas a tratar el Consenso Fiscal que firmaron la semana pasada el mandatario y los gobernadores de todas las provincias.

El pasado 31 de diciembre terminó el período extendido de sesiones ordinarias que son las que se realizan a lo largo del año para tratar proyectos emanados desde el mismo Poder Legislativo nacional.

En cambio las sesiones extraordinarias como las que se desarrollarán en este verano 2022 son por pedido del presidente de la nación y con un temario específico de cuestiones que son enumeradas en una planilla anexa a la convocatoria donde quedan detallados todos los proyectos a abordar.

Los legisladores del oficialismo ya fueron advertidos. Tienen que estar en sus provincias atentos a la convocatoria para viajar a Buenos Aires y retomar el trabajo en las distintas comisiones parlamentarias. Y como la actual conformación de ambas Cámaras es ajustada para el oficialismo, la presencia de cada legislador en este verano cotiza alto.

La fecha tentativa de inicio de sesiones extraordinarias es el lunes 17 de enero, pero hasta ahora no hay confirmación oficial y se espera confirmar esa fecha en los próximos días cuando el Ejecutivo termine de armar el listado de normas que pretende sean debatidos y envíe al Congreso el llamado a sesiones extraordinarias.

La portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó la semana pasada que el gobierno nacional convocará en los próximos días a sesiones extraordinarias del Congreso y dijo que “en algún momento del verano será presentado el Plan Plurianual”.

“En algún momento del verano. Vamos a convocar a extraordinarias, esto ya lo habíamos anticipado, y vamos a trabajar el Plan Plurianual en ese momento. Probablemente será en los primeros meses del 2022”, precisó Cerruti en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

La idea original del gobierno nacional era tratar el Plan Plurianual en el Parlamento durante la primera quincena de diciembre pero la caída del proyecto de presupuesto nacional recalculó los tiempos legislativos.

Ahora la idea es que ese proyecto entre en el paquete de leyes a tratar durante las sesiones extraordinarias.

El peso de los gobernadores

El ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunirá el próximo miércoles con los gobernadores para ponerlos al tanto de las negociaciones que se llevan adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El anuncio lo hizo el lunes pasado el presidente Alberto Fernandez luego de firmar el Consenso Fiscal con los gobernadores de todo el país.

“Le he pedido a Martín Guzmán que haga una presentación a todos los gobernadores explicándole claramente cuál es la situación del debate que tenemos con la deuda externa, cuáles son los planteos de la Argentina, cuáles son los problemas que estamos encontrando, porque me parece que el tema de la deuda externa y con el FMI fundamentalmente, no es un problema sólo del gobierno, sino de toda la Argentina” explicó el presidente.

En ese encuentro del miércoles 5 de enero el gobierno buscará lograr el apoyo de los gobernadores, sobre todo de aquellas jurisdicciones que no son oficialistas, para conseguir los diputados y senadores suficientes como para que las iniciativas planificadas para las sesiones extraordinarias no corran la misma suerte que el proyecto de presupuesto nacional.

Porque el debate de las sesiones extraordinarias se concretará con la nueva composición parlamentaria producto de las elecciones de medio término que reflejaron una fuerte paridad entre oficialismo y oposición. Este empate político obliga a la bancada del Frente de Todos a establecer acuerdos con otras fuerzas provinciales en ambas cámaras porque no le alcanza con los votos propios.

Los temas del verano

Además del Consenso Fiscal que firmaron el lunes pasado el presidente de la nación y los gobernadores y del Plan Plurianual, hay un paquete de iniciativas legales entre las que figuran los proyectos de ley de Hidrocarburos, de Desarrollo Agroindustrial, de Compre Argentino, de Electromovilidad y de Industria Automotriz.

La lista de iniciativas es larga. El tiempo es escaso y la necesidad del gobierno nacional de lograr el acompañamiento del Congreso al acuerdo que se logre con el Fondo Monetario Internacional, es grande. En ese complejo escenario se está tratando de cerrar la lista de los temas que se tratarán este verano en el palacio legislativo.

Desde el gobierno nacional aseguran que se trata de proyectos económicos clave para el país en materia de generación de puestos de trabajo y de dinamización de la economía.

Habrá que ver qué grado de acompañamiento logran tener las iniciativas de parte de la oposición parlamentaria. Allí estará la verdadera clave del éxito.

En la lista de temas para el verano también figura la reforma del Consejo de la Magistratura con la intención de incrementar el número de consejeros, sumando jueces, abogados federales, representantes académicos y posiblemente también diputados. La idea es que los legisladores del cuerpo están representados por diputados y no por senadores porque estos últimos son los que prestan el acuerdo para el nombramiento de los jueces, por lo tanto la intención sería que no participen del organismo que los juzga.

En materia judicial también hay una larga lista de magistrados que están esperando el acuerdo del Senado que conduce Cristina Fernandez para ser nombrados.