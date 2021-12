Un vuelo de Flybondi debió volver al aeropuerto de Posadas

viernes 31 de diciembre de 2021 | 20:07hs.

Esta tarde el vuelo que partió del Aeropuerto de Posadas con destino a Buenos Aires debió volver de urgencia por un desperfecto técnico. El avión quedo fuera de servicio, es por ello que el vuelo del 1 de diciembre de Flybondi Iguazú-Buenos Aires fue cancelado.

La empresa low cost hasta el momento no brindó datos oficiales del hecho, no obstante se supo que se trataría de la rotura del parabrisas de la aeronave. No se registraron heridos. La aeronave habría llegado a la altura de San Borja.

Fuentes consultadas manifestaron que la empresa trabajaba para ubicar a los pasajeros en los hoteles de la ciudad Capital.