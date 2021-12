Pase sanitario: se exigirá en bares, restaurantes y todo tipo de eventos

viernes 31 de diciembre de 2021 | 5:15hs.

El gobierno nacional dispuso que desde mañana comenzará a regir el pase sanitario, una herramienta que acredita la vacunación contra el Covid-19 en las personas desde los 13 años y que está pensada para asistir a eventos de “riesgo epidemiológico”. Su implementación quedó a cargo de cada jurisdicción.

En este contexto, el gobierno de Misiones, de acuerdo a la resolución 4369, con fecha de ayer, determinó que comenzará a implementarse desde mañana a las 8 como requisito de ingreso y permanencia en eventos públicos y privados.

Sin embargo, también se pedirá para ingresar al cine, bares, restaurantes, discotecas, locales bailables, salones para eventos o afines que se realicen en espacios abiertos o cerrados.

Además será un requisito para poder asistir a viajes grupales de egresados, jubilados o similares, eventos masivos -públicos o privados- de más de mil personas que se realicen en espacios abiertos o cerrados.

Se pedirá además en cualquier otro tipo de actividad o evento que convoque aglomeraciones de personas.

Según detalla el documento, se establece como requisito obligatorio tener el esquema de vacunación completo contra el Covid-19, aplicado al menos catorce días antes de la asistencia al lugar.

La acreditación del pase para el ingreso y permanencia de personas mayores de 13 años se realizará a través de la exhibición del carnet sanitario físico o por medio de la aplicación Alegra Med Misiones.

Por otra parte, en el artículo 2 se determina que, según el devenir de la situación epidemiológica, se podrán dictar nuevas normas que modifiquen las de la presente resolución, tendientes a restringir actividades.

En el artículo 3 se establece como recomendación la continuidad del control por parte de los rubros comerciales de los protocolos previamente establecidos con las medidas de bioseguridad, como uso de barbijos, distanciamiento social y utilización de los elementos de protección personal.

También la resolución instruye a la Policía de Misiones para que despliegue los operativos de control y fiscalización de la implementación y cumplimiento de lo expuesto.

“La medida dispuesta tiende a evitar la propagación del virus, permitiendo continuar con el proceso de apertura de las actividades”, se indica entre los considerandos.

En Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero comenzó a regir la semana pasada. Tucumán fue pionera, a partir del 1 de diciembre, en institucionalizar la credencial para asistir a eventos masivos, gimnasios y recitales, al igual que Salta y Jujuy, mientras que Catamarca empezó a aplicarlo de manera progresiva a partir de Navidad.

Carnets ilegales

El Ministerio de Salud Pública de Misiones dio a conocer que al haberse detectado la venta del carnet de vacunación Covid-19 formato papel falsificado, por redes sociales y WhatsApp, se presentó una denuncia penal en la Comisaría Seccional Primera, departamento de Eldorado, por falsificación de documentación y atentado a la salud pública. El hecho ya está siendo investigado por la división de Cibercrimen de la Policía de Misiones.

Ante este escenario, se hizo hincapié en la responsabilidad social y se pidió a la población que no se sume a estos delitos que son gravemente penados por la Justicia, al tiempo que llamaron a completar los esquemas de vacunación y así estar protegidos contra el virus.

“Seamos responsables y cuidemos nuestra salud y la de todos”, solicitaron.

Además recordaron que están disponibles las vacunas en todas las localidades con sus vacunatorios fijos y extramuros en operativos.

Embarazadas

El médico David Halac, gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal, llamó principalmente a vacunarse a las mujeres embarazadas.

En diálogo con Radioactiva, indicó: “Los que estamos al frente de la perinatología de la provincia estamos muy preocupados por el aumento de número de casos a nivel nacional y pedimos a la población que se vacune”.

“Solicitamos especialmente a las embarazadas, que son un grupo de riesgo, que se acerquen a vacunarse. Tienen más riesgo de tener un Covid grave y una cesárea de urgencia con parto prematuro. Es importantísimo que completen el esquema con dos dosis y tres a partir del cuarto mes de la segunda”, insistió.

Sale $3.000 el test en la frontera

Con la temporada estival aumentan los viajes al exterior, y en el caso de los misioneros, eligen en su mayoría las playas de Brasil.

Al regreso, los ciudadanos argentinos, tras disfrutar de las vacaciones deben cumplir una serie de requisitos, como presentar el carnet de vacunación completo al menos 14 días antes del ingreso, y una prueba diagnóstica negativa para Covid.

En este sentido, El Territorio consultó con fuentes del Ministerio de Salud Pública, quienes dieron a conocer que el valor para realizarse el test en Migraciones es de 3.000 pesos, si es que no se trae hecho desde el destino de vacaciones.

Si bien no es un requisito obligatorio para el ingreso, quienes no lo presenten o no se hagan el test al llegar, deberán realizar el adecuado aislamiento.

