El 60% de cooperativas de agua, con problemas

La sequía que se vive en toda la provincia tiene en vilo a las cooperativas de agua. Así lo reflejó Daniel Sena, presidente de la Federación Misionera de Cooperativas de Agua Potable (Femicap).

En ese marco, el gobernador Oscar Herrera Ahuad anunció anoche que prorrogó la emergencia hídrica en toda la provincia por seis meses más. El estado de emergencia había sido declarado en julio pasado por la bajante histórica de los ríos y arroyos.

Ahora esa declaración se extenderá hasta junio próximo, según indicó el primer mandatario provincial. La medida encomienda que el Ministerio de Hacienda y el Imas adopten las medidas necesarias para mitigar las consecuencias del déficit hídrico.

Según datos que brindó la Femicap, en la provincia hay 44 entidades que potabilizan y distribuyen agua, un servicio esencial y vital para cualquier comunidad. De esa cifra, son 26 las que actualmente tienen problemas.

“Es una situación difícil a la que nos estamos acostumbrando porque van tres años con esta misma problemática. Los tiempos futuros tampoco son muy prometedores. Lo que nos queda es tomar conciencia y cuidar el recurso, que se está tornando escaso”, señaló Sena en diálogo con Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7

“Hoy los más están sufriendo las consecuencias son quienes tienen perforaciones, porque los pozos y las napas subterráneas se están agotando y cuando llueva no va a ser inmediata la solución, porque tiene su tiempo de filtrado. No nos queda otra que cuidar el agua y rogar que llueva. Si eso no sucede, vamos a tener que sectorizar el servicio en los barrios o por zonas, porque está difícil la situación”, explicó.

Destacó que el Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (Imas) está ayudando a solucionar el servicio captando o distribuyendo el líquido en varios municipios.

“Pero como si esto fuese poco, el río Paraná se está comportando bastante mal porque no llueve en las altas cuencas del Brasil y las consecuencias acá son que hay poca agua. Un ejemplo es Puerto Esperanza, que toma agua del Paraná y tienen serias dificultades porque tienen que llevar la toma cada vez a sectores más profundos para succionar el líquido”, contó.

Luego, sostuvo: “Hoy podemos decir que de las 44 cooperativas, más del 50% tiene problemas, porque 26 están en emergencia o con restricciones del servicio. La parte más crítica es en Montecarlo, porque ellos atienden a El Alcázar, donde se agotaron las napas. Habían hecho una inversión muy grande en una perforación y resulta que también se agotó”.

Sena comentó que en Misiones hay muchos ríos y arroyos, pero al estar su geografía sobre una roca basáltica, cuesta mucho que el agua se mantenga en el arroyo. “Todo escurre hacia el Paraná o el Uruguay”, dijo.

“Lo ideal sería hacer un acueducto central desde el Paraná y que se distribuya para la ruta 14, que es la zona más complicada por las sierras, pero es un proyecto que hoy está lejano por los costos”, precisó.

Verano complicado

Por otro lado, Favio Cabello, titular de la Dirección de Meteorología y de Prevención de Riesgos Naturales (Opad), explicó que este fenómeno de escasez de lluvias se debe a la fuerte presencia de La Niña, que enfría las aguas del océano Pacífico.

Cabello dijo que el verano en todo el Litoral, Paraguay y el sur de Brasil será complicado, más aún en enero y febrero. “Los pronósticos climáticos siguen advirtiendo sobre la falta de lluvias importantes para los meses de verano. Es decir que enero y febrero pueden volver a presentar cuadros críticos como el que estamos pasando ahora. La actuación del Estado es crucial, pues las autoridades manejan los recursos humanos, tecnológicos y financieros para hacer frente a la crisis, lo que se conoce como gestión del riesgo. Pero también debe coexistir la responsabilidad civil de los ciudadanos de acompañar los esfuerzos para prevenir y combatir los incendios”, señaló en un comunicado a los medios.

También indicó que hay consenso entre los climatólogos en que La Niña desaparecerá entre marzo y abril próximo.

Mientras tanto, llevó esperanza al decir que “más chaparrones se esperan para los primeros días de la semana que viene. Esto es una buena noticia porque ayudarán a controlar los incendios”.

Municipios en crisis hídrica

Aristóbulo del Valle se sumó ayer a la lista de municipios en emergencia hídrica y apelan al uso racional del agua, evitando lavar veredas y autos.

Además, el presidente de la cooperativa Copasel, de Salto Encantado, Jorge Brítez, expresó que “lamentablemente cada vez estamos en peor situación, ya que no hay indicios de lluvia para los próximos días. Por eso tenemos que sectorizar para que llegue a cada barrio un poco de agua”.

Aristóbulo se suma a El Alcázar, Eldorado, Puerto Iguazú, Puerto Piray y Colonia Victoria que están en emergencia.

Por su parte, Puerto Esperanza anunció que personal municipal con la colaboración de la policía saldrá a multar a los vecinos laven veredas, automóviles, rieguen jardines, carguen piletas o realicen cualquier actividad que implique derroche de agua en medio de la emergencia hídrica. Se prevén multas de 100 unidades fiscales y si vuelve a violar la normativa el monto asciende a 300 unidades fiscales.

En tanto, desde la cooperativa de agua de Capioví explicaron que el arroyo está con poco caudal y recomiendan cuidar el uso del líquido. Aunque por ahora no solicitarán una declaración de emergencia, pidieron a la población que trate de tener un tanque de agua en los domicilios, ya que próximamente podrían sectorizar el servicio de agua.

Similar panorama se da en Alem, donde la merma sustancial en los cauces naturales sumado al inusual incremento de consumo, obligarían en los próximos días a cortes rotativos en el servicio por parte de la prestataria la Cooperativa de Electricidad y Otros Servicios Públicos (Cela), que abastece en Alem a más de 8.300 conexiones.

En diálogo con El Territorio, Alejandro Koruñak, uno de los encargados del sector de agua potable de la Cela, contó que de continuar esta situación, “no vamos a tener más remedio que iniciar en los próximos días cortes del suministro por sectores y en forma escalonada”.

Según algunos informes brindados por Koruñak, en la zona de los barrios José Sartori y Virgen del Rosario pasaron “de consumir 10 o 20 metros cúbicos a 150”.



En cifras

44

cooperativas de agua hay en la provincia, de las cuales 26 tienen problemas. La más complicada es la de Montecarlo, donde las napas se secaron.

