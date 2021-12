Saltar con buena vibra al año que se inicia mañana

viernes 31 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Un año nuevamente atravesado por la pandemia y las incertidumbres se cierra hoy. Por eso, para dejar atrás todo lo vivido, entender los aprendizajes que nos trajo esta nueva realidad y abrazar con fuerzas el 2022, la terapeuta holística Natalia Velázquez detalló en diálogo con Radioactiva una serie de recomendaciones para cerrar este ciclo.

‘‘Les propongo un nuevo ritual en el que vamos a ver al 2021 como si fuera una persona y la propuesta es hacer el cierre de año y que sea una cena, una charla íntima, con amigos o con uno mismo, en la que voy a agradecer todo lo que viví este año, tanto lo bueno como lo menos bueno, y dar espacio a poder expresar las cosas que más dolieron, las que más pesaron, frustraron y las que nos hicieron mucho bien’’, planteó Velázquez.

Al aclarar que el foco es la escucha, sin debate o discusiones, recordó la importancia de los rituales y relató cómo despedir la ‘energía’ del 2021.

Así, con una velita blanca o violeta, no importa el tamaño, pero que permita escribir en ella, “debería anotar, ‘Gracias 2021 por todo lo que me diste’”.

‘‘Y en este todo entra lo que conversamos -lo bueno y no tan bueno- y enciendo mi vela y la dejo que se consuma por completo. Si quedan restos de la vela, los entierro si tengo un espacio para hacerlo y si no lo tiro a la basura y lo saco de mi casa. El 1 ya no debería haber restos del 2021’’, consignó la terapeuta.

En esa línea, postuló cómo se debería iniciar el festejo de fin de año, con la ‘energía’ bien en alto.

‘‘Ya el 31 deberíamos ser muy cuidadosos con la energía que manejamos, estar vibrando con la energía que quiero atraer y ser en el 2022. Es la única forma de entrar nueva a un año con infinitas posibilidades. Voy a estar enfocado en lo que quiero para mí el año que viene y por eso voy a escuchar la música que me gusta, voy a estar bailando, conectando con los sueños con los anhelos, mis nuevos deseos porque ya previamente despedí todos mis sueños, expectativas, que no se cumplieron en 2021’’, alegó Velázquez.

Por último recomendó que el 31 a las 23.59 nos tomemos un minuto para nombrar abundancia, riqueza, todo lo que se anhelan con el corazón y de manera grandiosa, no cosas chicas. ‘‘Sientan cómo se vive eso, así cuando lleguen las 12 ya estoy sintonizada a esa energía, entonces, literal(mente) doy un salto hacia delante y me zambullo al 2022. Doy un salto cuántico en el que estoy dispuesta a recibir todo lo que tenga para mí este nuevo año’’.

Además recomendó trasladar esa iniciativa al círculo familiar con el que nos conectamos y ‘‘cerrar ciclos desde un lugar de amor, saliendo del lugar de víctima y entendiendo que ‘todo lo que vivi fue necesario para mí y estoy en paz con esto’.