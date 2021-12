Covid-19: recalcan la importancia de que las embarazadas completen el esquema de vacunación

jueves 30 de diciembre de 2021 | 13:50hs.

"Hemos visto que con la vacuna el número de casos ha disminuido notoriamente, pero lamentablemente estamos viendo que los niveles de defensa empiezan a caer a partir del cuarto y sexto mes de la segunda dosis, por lo tanto solicitamos a las embarazadas, que son del grupo de riesgo como los hipertensos, los diabéticos y los inmunosuprimidos, completar cuanto antes el esquema de vacunación".

La recomendación fue hecha por el Dr. David Halac, gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal de Posadas, quien dijo estar sumamente preocupado por el aumento del número de contagios en la provincia y ante eso pidió a la población que "más allá de todas las medidas de precaución que tienen que tomar, como es el distanciamiento y el uso de barbijo, tengan en cuenta que la vacuna es clave, uno no puede permitirse no hacerse la vacuna, ya sea la primera, segunda y a los cuatro o seis meses de la segunda, la tercera dosis".

"El coronavirus ha ido evolucionando y los avances científicos han ido de la mano con el paso del tiempo y durante la misma pandemia, al igual que los cambios de criterio y así como eso el tema de la vacunación, el refuerzo con la tercera dosis es importante y deben hacerse porque los niveles de anticuerpos y defensas bajan con cualquiera de las vacunas disponibles", recomendó y en esa línea afirmó que "con la tercera dosis nos aseguramos de que la paciente, si se llega a contagiar, va a ser con sintomatología leve o asintomática, sin requerir internación en terapia".

Sobre las embarazadas, Halac manifestó que "no importa si hayan tenido la enfermedad, qué tipo de vacuna se hayan hecho, todas las vacunas que hay en el país no están contraindicadas para embarazadas, las pacientes en esa condición no han tenido efectos colaterales. Necesitamos que todas las embarazadas, por favor, se vacunen porque estamos teniendo casos moderados y empezando a tener que mirar hacia atrás de nuevo".

"Debemos tomar conciencia de que la pandemia no terminó", alertó y añadió que "la embarazada tiene el mismo riesgo que un adulto mayor, porque durante la gestación se producen cambios inmunológicos y hormonales que favorecen la diseminación del virus y la instalación de la enfermedad grave. Me pone muy triste tener que ver a una mamá intubada porque no se vacunó, porque si se hubiera vacunado capáz estaría enferma, pero no intubada".

Más allá de aconsejar a las mujeres gestantes la vacunación anti covid, el profesional pidió tener cuidado en las fiestas de fin de año para evitar contagios. "Barbijo, distanciamiento, siempre", recomendó.