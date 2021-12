Eldorado: el Código de Nocturnidad nuevamente a debate

jueves 30 de diciembre de 2021 | 12:11hs.

El Código de Nocturnidad de Eldorado fue impuesto por la ordenanza 015 del año 2007 con la intención de modificar los hábitos en la vida nocturna de la ciudad buscando bajar los índices de conflictos en la vía pública por personas alcoholizadas, prohibir la venta de alcohol a los menores de 18 años, suspender la venta de alcohol entre las cero y las ocho horas, brindar mayor seguridad vial previniendo colisiones por conductores alcoholizados, cerrar los locales bailables de la ciudad a la hora 06:00, fortalecer la actividad nocturna en locales habilitados, brindar mayor seguridad en los locales bailables y en la vía pública, jerarquizar el rubro gastronómico.

Con el paso de los años, numerosas fueron las iniciativas en el Concejo Deliberante para modificar algunos aspectos del Código de Nocturnidad, incluso se llevaron a cabo audiencias públicas a tal fin, pero nunca se pudo modificar.

El concejal Daniel Augusto González presentó ahora un proyecto no ya para modificarlo, sino derogarlo en todas sus partes.

Entre los argumentos esgrimidos por Gonzáles se cuentan que a su criterio “el Código de Nocturnidad resulta obsoleto y ha sido ineficaz, no habiendo cumplido los objetivos de su sanción y, además, por si poco fuera, en estos años contribuyó a criminalizar a la actividad nocturna”.

Y agrega que la vigencia de la ordenanza significo que “los jóvenes han sido criminalizados, representados como personas problemáticas o grupos destinados solamente al consumo, a los cuales solamente se le prohibieron cosas y pocas veces se pensaron políticas públicas para interpelarlos y darles espacios, opciones y lugares para su esparcimiento y recreación”.

Y culmina argumentado “el código en sí tiene una redacción prohibitiva que no es acorde con ninguna legislación penal de la actualidad que describe conductas y crea consecuencias para esa conducta, pero no prohíbe comportamientos como lo hace el código de nocturnidad de la ciudad de Eldorado, por lo cual se debería crear una normativa que tenga como objeto principal la prevención de las consecuencias y no la prohibición de las conductas por la prohibición misma”.

Por ello propone la derogación lisa y llana de la ordenanza 015/2007