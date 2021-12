A un año de la Ley IVE

miércoles 29 de diciembre de 2021 | 19:04hs.

Por Salvemos Miles de Vidas

Desde Salvemos Miles de Vidas celebramos el aniversario de la Ley de Interrupción del Embarazo, tras la aprobación en las cámaras de Diputados y Senadores respectivamente. Lo que celebramos es que los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación, luego de un amplio, profundo y maduro debate reconocieron con su voto que la discusión sobre el aborto está por encima de cualquier mirada personal, por encima de cualquier creencia y perspectiva moral y refiere intrínsecamente a una situación que debe resolverse dentro de los ámbitos de la salud, con equipos interdisciplinarios y preparados para acompañar y cuidar a las mujeres argentinas que por el motivo que sea tomen esa decisión.

Tan vanguardista es la Ley IVE que los resultados están a la vista. En la Argentina, los abortos clandestinos eran la principal causa de muerte materna. Nos detengamos en esa dramática situación: mujeres argentinas morían porque la legislación les negaba la posibilidad de acceder a un aborto seguro. Y eso cambió. Por eso la ley IVE ESTÁ BIEN. La mortalidad por abortos clandestinos ya no es un problema en el país. A eso nos referíamos cuando durante el debate insistíamos en que el aborto fue, es y será un tema que debe abordarse desde la salud pública.

Ha transcurrido el primer año. Hemos tenido avances, protocolos y prácticas sanitarios seguras. Falta, claro que falta camino por recorrer para asegurar que la ley se cumpla en todo su espectro, en todo el territorio argentino. La información no puede retacearse, los Estados, ya sea nacional, provinciales o municipales, deben garantizar el acceso a la información. Los agentes de salud debemos respetar, no juzgar, acompañar a las mujeres. Debemos respetar la objeción de conciencia, siempre y cuando eso no sea un obstáculo para que las mujeres puedan acceder a un derecho consagrado por ley.

Porque Está Bien que los profesionales de la salud podamos cuidar a las mujeres argentinas, porque Está Bien que el país haya dado un paso vanguardista en materia de salud pública reconocido en todo el mundo, porque Está Bien que dejemos en el pasado la clandestinidad, porque Está Bien que la empatía esté por encima de los prejuicios y porque la Ley de Interrupción del Embarazo Está Bien, celebramos su primer aniversario.

Acerca de Salvemos Miles de Vidas

Salvemos Miles de Vidas es un colectivo de información conformado por profesionales de la salud de todo el país. Nació en 2019 en el marco del debate sobre el aborto que atravesaba a la sociedad. Médicos y Médicas interpretaron que en ese debate era necesaria una mirada por fuera de la polarización que se había instalado y debían incorporarse perspectivas y experiencias que ellos mismos podían compartir. Nucleados en Salvemos Miles de Vidas han compartido sus conocimientos y experiencias, y han brindado argumentos para demostrar que el aborto es una situación que debe abordarse desde una perspectiva de salud pública, por encima de cualquier prejuicio, creencia o argumento moral.

Más información: www.SalvemosMilesDeVidas.org