Argentina volvió a romper un récord de contagios con 42.032 casos nuevos en 24 horas

miércoles 29 de diciembre de 2021

En las últimas 24 horas se registraron en Argentina 42.032 reportes de casos positivos de coronavirus. En tanto que los fallecimientos registrados fueron de 26 personas. Así suman 117.111 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.556.239 los contagiados desde el inicio de la pandemia, según informó hoy el Ministerio de Salud.

La tasa de positividad continúa en alza y fue del 30,98%. Desde el inicio del brote, se llevaron a cabo 27.790.142 pruebas diagnósticas para esta enfermedad. A la fecha, se registran 155.218 casos activos en todo el país y 5.283.910 recuperados.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento en Argentina hay 977 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 34,9%.

Antes de darse a conocer estos datos el gobierno nacional anunció una serie de medidas que tienen que ver con el aislamiento de casos positivos y estrechos.

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció la decisión de reducir a cinco días el aislamiento obligatorio para los contactos estrechos de coronavirus que tengan las dos dosis de la vacuna y a siete los casos confirmados con sintomatología leve que presenten el esquema completo.

Lo hizo por medio de una conferencia de prensa que brindó luego de una reunión con ministros de Salud de todas las provincias en Casa Rosada, aclarando en ese sentido que "cada jurisdicción podrá adaptar la normativa de acuerdo a su realidad sanitaria".

Ómicron rompe récords en el mundo

Ómicron dispara un récord de contagios de Covid-19 a nivel global en el acumulado de los últimos siete días, con situaciones epidemiológicas graves en varios países de Europa y en medio de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un "tsunami" de casos por la combinación de esa variante con la Delta.



Francia registró hoy un nuevo récord de positivos diarios al superar por primera vez el umbral de los 200.000, según cifras dadas a conocer por el ministro de Salud, Olivier Véran.



"Nos enfrentamos a dos enemigos" dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus en referencia a las variantes Delta y Ómicron y añadió: "Teniendo en cuenta las cifras que estamos registrando en los últimos días, yo lo llamaría un maremoto".



"Me preocupa enormemente que Ómicron, al ser más transmisible y circular al mismo tiempo que Delta, esté provocando un tsunami de casos. Esto está poniendo y seguirá poniendo una inmensa presión sobre los agotados trabajadores sanitarios, y los sistemas de salud están al borde del colapso", dijo en una conferencia de prensa.



Con diferencias mínimas de números, distintas organizaciones encargadas de monitorear los datos de la pandemia como la Universidad Johns Hopkins y Our World in Data, sitio vinculado a la Universidad de Oxford, dan cuenta de cifras récord que ya se acercan al millón de casos diarios



En su último balance semanal, la OMS afirmó que lo positivos aumentaron un 11% en los últimos 7 días pero las muertes bajaron un 4%, una tendencia que se refleja en muchos países.



Los números de Francia por ejemplo no están muy lejos de los de Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia, donde se contabiliza una media semanal récord de 265.427 positivos diarios.



Reino Unido también reportó una nueva marca en pandemia con 183.037 nuevos contagios, de los cuales casi 33.000 corresponden a la variante Ómicron.



En sintonía, el Gobierno italiano informó hoy casi 100.000 nuevos infectados, la marca histórica más alta, mientras se definen nuevas medidas para frenar el avance de Ómicron y se despliega al Ejército para hacer frente a la alta demanda de test.



Polonia y Grecia también registraron nuevas marcas de casos, además de Dinamarca, que es actualmente el país del mundo más contagios nuevos tiene respecto a su población: hoy pulverizó su récord absoluto al registrar 23.228 nuevas infecciones.



En Israel, el número de casos adicionales también está aumentando (2.967), pero hasta ahora sin un incremento notable de las hospitalizaciones.



El repunte de infecciones también alcanzó a América Latina y el Caribe, donde la epidemia parecía estar en retroceso hasta hace poco tiempo. En Colombia, el gobierno advirtió que el país está "ante un nuevo pico" de la curva epidemiológica de la pandemia, y en México, la alcaldía de la capital canceló los festejos masivos de fin de año.



En Perú, en tanto, el Gobierno anunció el cierre de playas, ríos y piletas públicas el 31 de diciembre y el 1 de enero en un medida para contener la suba de infectados.



Incluso en Oceanía, una región del mundo que siempre pareció tener mejor controlado al virus, la situación se agravó: los casos se dispararon hoy en Australia, lo que llevó al Gobierno a convocar una reunión de de emergencia, mientras que Nueva Zelanda informó el primero de posible transmisión comunitaria de la variante más contagiosa hasta la fecha.



Si bien Ómicron parece causar menos hospitalizaciones que Delta, dominante hasta ahora, algunos expertos destacan que un mayor transmisión puede anular la ventaja de que sea menos peligrosa. En ese marco, los diferentes gobiernos tratan ahora de encontrar un equilibrio entre el control de la propagación y la contención de los daños económicos.



En España, donde se alcanzaron los cerca de 100.000 casos diarios, el gobierno anunció que reducirá la cuarentena de diez a siete días para las personas contagiadas por la necesidad de encontrar un equilibrio entre "salud pública" y "crecimiento económico", señaló el presidente Pedro Sánchez.



En China, las autoridades admitieron que están teniendo problemas para garantizar el suministro de alimentos a los residentes de Xi'an, ciudad confinada desde hace una semana, a causa del "bajo número de trabajadores y las dificultades logísticas y de distribución".