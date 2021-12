Docena: "En este momento la mayor parte de los internados son los no vacunados"

miércoles 29 de diciembre de 2021 | 10:46hs.

Los contagios diarios de COVID-19 volvieron a aumentar tanto a nivel provincial como también provincial a esto se suma la rápida propagación de la nueva variante ómicron del coronavirus que mantiene en vilo a los investigadores por su constante avance.

El inmunólogo y líder de uno de los proyectos de vacuna desarrollados a nivel país, Guillermo Docena, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y destacó, "realmente el aumento en el número de contagios es claramente exponencial pero nosotros no vemos que se acompañe a un ritmo similar en las hospitalizaciones, si bien están aumentando a un ritmo mucho menor. Pensemos que en el mes de mayo pasado con este mismo número estábamos en la segunda ola de fallecidos y hospitalizaciones".

"Justamente las vacunas lo que hace es evitar que se desarrolle la neumonía y mucha gente que se vacuna probablemente sea asintomática, uno esperaba que en esta altura del año se produjera otra ola pero no con la intensidad que lo estamos viendo y yo diría que es lo esperable porque si no con esto ya estaría saturado", explicó.

El especialista recalcó que las vacunas están demostrando cuál es la función que tienen, "no obstante pueden aumentar las hospitalizaciones porque mucha gente es probable que no tenga ninguna de las vacunas o el efecto que uno espera porque estas personas tienen un problema del sistema inmune o es deficiente pero en este momento la mayor parte de los internados son los no vacunados".

"Ahora no se pudo frenar el aumento de casos y eso tiene que ver con la temporada del año y con la actividad social" y agregó que con respecto a la variante omicrón y sus síntomas aclaró: "

Uno tiene que considerar que en Sudáfrica prácticamente toda la población ha sido infectada y eso genera una inmunidad, aunque transitoria, pero que puede proteger o suavizar una nueva infección. Hay que ver la omicrón en otros países donde hay más gente vacunada y ahí ver que es lo que ocurre".

Docena lidera el proyecto de la vacuna Argenvac221 y destacó que es uno de los cuatro proyectos que están más avanzados, "nosotros estamos haciendo lo que se llama el calado industrial es decir, producir la vacuna. En los próximos meses vamos a estar abocados a terminar esta fase y después haremos de nuevo las pruebas en los ratones para ver si esta vacuna producida de esta manera protege de la misma forma que la que preparábamos en el laboratorio y una vez que reunamos todas las características y que podamos confirmar, estaremos en condiciones de hacer los aspectos regulatorios antes empezar a considerar los ensayos clínicos, así que estamos encarando la última etapa de la fase preclínica como los otros tres proyectos de vacuna nacional".