Con la suba de casos, se incrementó la cantidad de gente que se testea

En el ex Materno de Posadas se ve bastante concurrencia. Foto: Sixto Fariña

Diciembre se presenta como el mes del repunte de casos de coronavirus en Misiones, luego del último pico de junio, donde la provincia superó los 5 mil contagios. A pocos días de que se termine el mes, ya se acumulan 1.099 positivos y en concordancia con eso también se incrementó la cantidad de personas que acude a los centros de testeo para saber si contrajeron el virus.



Si bien no precisaron números, desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia indicaron a El Territorio que las personas que acuden a testearse a diario “va en aumento de manera lenta y sostenidamente”. En Posadas, el principal lugar de testeos funciona en el ex Hospital Materno del Parque de la Salud, que hace días aumentó el caudal de la concurrencia, que pese al calor aguarda su turno. Sin embargo, todavía no se dan largas horas de cola, como sí ya sucede en otras provincias del país.



Lo mismo se replica en otras localidades de la provincia, como en Puerto Iguazú donde también aumentaron las consultas en la guardia del hospital de personas con síntomas compatibles con coronavirus, repercutiendo en la cantidad de testeos realizados que son gratuitos y sin orden médica en el nosocomio.



Ante este aumento, analizan cambiar la forma de trabajo que se venía realizando desde el mes de septiembre cuando se trasladó el centro de testeo nuevamente al hospital porque la demanda se había reducido considerablemente. Cabe destacar que durante los meses de mayor demanda el testeo se realizaba en el Caps de Villa Alta.



Según fuentes consultadas, se podrían implementar dos turnos de testeos -por la mañana y por la tarde- o trasladarlos nuevamente al Caps de Villa Alta. Son cuestiones que de las que se esperan novedades en los próximos días.



Mientras que en la ciudad de Eldorado los testeos aumentaron un 50% con respecto a la semana pasada. Lo confirmó en diálogo con este medio, el doctor Julio Galarza, jefe del Área Programática XIV, a cargo del centro de testeo en el Salón Azul, de Kilómetro 9.



Por otro lado, resaltó la importancia de continuar con los cuidados: higiene de manos, utilización de barbijo, distanciamiento y sobre todo no asistir a lugares donde hay aglomeramiento de personas.



Por su parte, en Jardín América los testeos y los casos de Covid-19 positivo aumentaron durante este mes. Desde la jefatura de la zona Centro Paraná del área VIII dijeron que esto se debe a que hay un alto porcentaje de personas que no se está acercando para completar el esquema de vacunación con la segunda dosis. Por tal motivo, solicitan que aquellas personas que aún deben completar el calendario de vacunación Covid-19 lo hagan.



En lo que respecta a Oberá, ante el marcado aumento de casos positivos de Covid-19, las autoridades sanitarias de la ciudad decidieron ampliar a los siete días de la semana los testeos gratuitos que se realizan en el Hospital Samic.



Héctor González, director del nosocomio local, confirmó que en los últimos días se duplicó la cantidad de personas que se acercan para realizarse el hisopado, ya sea porque presentan síntomas o necesitan el certificado para viajar.



En tal sentido, para evitar aglomeraciones designaron diferentes horarios para el testeo de quienes tengan síntomas y aquellos que no, pero que requieran hisoparse.



“Aumentó muchísimo la gente para hisopar y también aumentaron los casos positivos. De un promedio de 70 a 80 personas que se testeaban por día, pasamos a 150. Por eso agregamos horarios los fines de semana, ya que de lo contrario se juntaba mucha gente en la guardia, con el riesgo que eso implica”, explicó González.



En consecuencia, quienes tengan síntomas se pueden hisopar de lunes a viernes, en el horario de 8 a 10; y los sábados, domingos y feriados también de 8 a 10.



En tanto, aquellos que deban viajar y los asintomáticos deben concurrir de lunes a viernes de 10 a 11. Por la tarde sólo urgencias.



Al menos por el momento, el único centro de testeo local funciona en el sector antiguo del Samic, acceso por avenida Pincen.



Partes epidemiológicos



El Ministerio de Salud Pública de Misiones informó que ayer la provincia tuvo 96 nuevos casos positivos de Covid-19, con lo que el total desde el inicio de la pandemia llegó a 38.018. En tanto, no hubo fallecidos a causa de la enfermedad y el número se mantiene en 715.



Actualmente hay 682 personas cursando la enfermedad, de las cuales 20 están internadas. Ayer recibieron el alta 52 personas y los recuperados ya suman 36.621.



A nivel nacional, por su parte, se registraron 20 muertes y 33.902 nuevos contagios de coronavirus, la cifra más alta en casi siete meses. La última vez que se superó ese número fue el 2 de junio pasado, con 35.017 positivos, mientras que el pico de contagios desde el inicio de la pandemia fue el 27 de mayo, con 41.080.



Con estos datos, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 5.514.207 y los fallecimientos son 117.085.