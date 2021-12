Ieral presentó un nuevo informe y analizó el NEA

miércoles 29 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Desde Ieral, los economistas Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas concluyen que el 2021 fue un año que se caracterizó por la recuperación económica.

Haciendo foco en las provincias del NEA, destaca la tendencia de movilidad en tiendas y ocio que mostró una clara mejora en este indicador en todas las provincias.

Al apreciar los puestos de trabajo privados registrados, el corriente año indica que se caracterizó por una recuperación de esta variable pero se observa que todavía no se llegó a los valores de 2019. En venta de bienes no durables, se observa un incremento en las ventas de gas oil en el corriente año respecto al 2019 mientras que la situación es distintas en las ventas de naftas ya que todavía no lograron llegar a las ventas realizadas del 2019.

En venta de bienes durables, se destaca un fuerte crecimiento en las ventas de motos cero kilómetros del corriente año respecto del 2019 mientras que en las ventas de autos cero kilómetros se registró cierta recuperación pero las ventas no llegaron a lo que se vendió en el 2019.

Luego añaden, entre otros aspectos, que teniendo lo explicado sobre las distintas variables de la coyuntura, resulta interesante señalar que la recaudación de impuestos provinciales, principalmente ingresos brutos, tuvo un fuerte crecimiento real en las provincias del NEA tanto con respecto a 2020 y 2019, especialmente en el caso de Misiones.