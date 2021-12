Jujuy le dijo no al reality que conducirá Pampita

miércoles 29 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Sofía “Jujuy” Jiménez recibió una interesante propuesta laboral pero la rechazó, y en entrevista con el programa Los Ángeles de la Mañana reveló sus motivos.

La modelo fue convocada para ser parte de “El hotel de los famosos”, el reality de famosos que conducirán Pampita Ardohain y el Chino Leunis por canal 13.

“Terminé diciendo que no al reality, pero confío en que va a venir otra opción. A mí me gusta hacerlo al cien por ciento cuando agarro un trabajo y esto no me terminaba de cerrar la propuesta del todo. Si voy a hacerlo a medias prefiero decir no”.

Y reflexionó, “tengo clarísimo las cosas que no quiero. No dejar que nadie se adueñe de nada, no darle poder a nadie, a ningún hombre, manejar yo mi vida, mis cosas, mi trabajo”.