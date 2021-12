Misiones reportó 96 contagios de Covid y sumó otros tres internados en las últimas 24 horas

martes 28 de diciembre de 2021 | 17:16hs.

El Ministerio de Salud Pública de Misiones consignó que hoy la provincia tuvo 96 nuevos casos positivos de Covid-19, con lo que el total desde el inicio de la pandemia llegó a 38.018. En tanto, no hubo fallecidos a causa de la enfermedad y el número se mantiene en 715.

Actualmente Misiones tiene 682 personas cursando la enfermedad, de las cuales 20 están internadas. Mientras, hoy recibieron el alta 52 personas y los recuperados ya suman 36.621. Además, hay 845 aislados de manera preventiva.

Los 94 casos de hoy estuvieron repartidos entre: 9 de Julio (1), Cerro Corá (1), Colonia Delicia (1), Santiago de Liniers (1), Apóstoles (2), Campo Grande (2), Candelaria (2), Montecarlo (2), Puerto Libertad (2) Campo Ramón (2), Concepción de la Sierra (3) Jardín América (3), Aristóbulo del Valle (4), El Soberbio (4), Campo Viera (4), Garupá (4), Leandro N. Alem (4), Oberá (8), Puerto Iguazú (8), Eldorado (9), y Posadas (29).

El hecho de que el aumento de casos no se traduzca en fallecidos ni en internaciones, se debe principalmente al avance del plan de vacunación. Si bien inocularse no garantiza no contraer el virus, la función es justamente transitar la enfermedad con síntomas más leves, sin requerir internación y sobrevivir.