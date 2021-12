Wanda Nara fue sorprendida en un supermercado con ropa de entrecasa: compró una pala, escoba y jabón para ropa

martes 28 de diciembre de 2021 | 9:28hs.

Wanda Nara dejó el glamour que muestra en las redes sociales para ir al supermercado en busca de algunos artículos de limpieza que necesitaba para su casa de Nordelta, donde el viernes recibió la Nochebuena rodeada de amigos y familiares.

Varias personas que también estaban comprando en el lugar se sorprendieron al verla y un “valiente” se animó a pedirle una foto. Si bien estaba de entrecasa, ella no se negó, aunque un detalle se robó toda la atención de la postal.

La imagen, que fue compartida por la periodista Luciana Elbusto, dejó a la vista que la mediática compró una pala, escoba y un jabón para ropa de segunda marca.

Los costosos regalos que Mauro Icardi le hizo a Wanda Nara por Navidad

Mauro Icardi dejó varios regalos en el arbolito con el nombre de Wanda Nara, que luego del brindis de Navidad se acercó para saber qué eran. El futbolista la sorprendió con seis cajas de Hermès, su marca favorita.

Aunque no quiso mostrar el contenido de las mismas, Wanda se puso muy contenta porque no esperaba menos de él, ya que este año no se portó muy bien con ella. La engañó con la China Suárez y estuvieron al borde del divorcio.

“Gracias Santa. Fui y siempre soy muy buena”, expresó junto a sus obsequios, que superarían los 200 mil euros si se trata de sus carteras preferidas..