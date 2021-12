"Aceptamos las críticas, pero vamos a ir a pelear el campeonato del TC"

martes 28 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

Matías Leonardo Rossi (37) es uno de los pilotos top de la Argentina y se tomó unos días de descanso en Posadas, donde aprovechó para visitar a amigos y para cargarse de energía de cara a la temporada 2022 que lo tendrá como piloto Toyota en el Turismo Carretera (TC).

“Me gusta venir en Misiones, hace un tiempo que tenemos una buena amistad con Rafa (Morgenstern), desde la época del karting, la fórmula y después en el equipo Toyota de Súper TC2000.Esa amistad se fue afianzando con el paso de los años y cada vez que puedo y tengo un tiempo libre vengo porque me gusta mucho Misiones. Tenía dos días libres y vine a verlos al Rafa a sus hijos. Ahora vinimos a TM S.A que siempre nos atienden muy bien cada vez que venimos a Misiones y charlamos un rato con los empleados y esta noche -por anoche- tendremos un asadito y poco de truco para relajar un poco y despedir el año”, contó entre risas en charla con el El Territorio.

¿Cuáles son tus proyectos para la próxima temporada?

El proyecto de Toyota en el Turismo Carretera hoy es una realidad. Hace unos meses atrás cuando Daniel Herrero (presidente de Toyota Argentina) me lo comentó pensé no va a ser posible por la actualidad de TC. Cuando me planteó de correr con Toyota en el TC le dije que sí, hace 12 años que estoy ligado a la marca y siempre lo resolvimos en conjunto. El proyecto de Toyota al TC llevó todo un proceso de años que Daniel lo detalló en cuando presentamos el auto. En el 2018 empezamos a hablar de este proyecto, hoy es una realidad y en los próximos días estará en pista el auto. También voy a mantener el proyecto de correr en Brasil en el Stock Car, que no lo queremos dar por terminado. Si bien no nos salieron bien las cosas hasta acá vamos por la revancha en el 2022.

Sin dudas que el proyecto del Toyota Camry en el Turismo Carretera es el más polémico de los últimos años de la máxima categoría del automovilismo argentino. El ingreso del Toyota Gazoo Racing Argentina disparó toda clases de críticas, pero para Rossi son parte de la innovación que esta proponiendo la marca japonesa y que al TC le hacía falta.

¿Cómo va a afectar las críticas al proyecto de Toyota en el TC?

No tengo problema con las críticas. Me gustan los desafíos, son muchos los años que vengo corriendo. Empecé a los 11 años y tengo 37 años y logré llegar a ser profesional. En estos 26 años hubo cosas para cambiar y para motivarme. Y hoy esa motivación esta puesta en el TC y en este proyecto. Yo en el TC corrí muchos años con Chevrolet, después pasé a Ford para hacer algo nuevo, para motivarme y ahora estoy en el proyecto Toyota que llegó en el ojo de la tormenta. Son críticas que uno lo entiende por el fanático tradicionalista, pero ese fanático dentro de un tiempo va a entender que empezó un proceso lógico de recambio de las marcas que no pueden seguir corriendo con los mismos modelos toda la vida.

Yo lo planteo desde otro lado. No me imagino al Turismo Carretera (TC) corriendo con las mismas marcas dentro de 20 años. Entonces hoy Toyota es pionero en este cambio y es por lo fuerte que apuesta al automovilismo en Argentina. Soy consciente de las críticas, pedimos disculpas a los que ven de mala manera este cambio y también entendemos que es un proceso natural que se da en cualquier ámbito.

¿Te imaginás a futuro un TC más parecido a lo que propone Toyota que al actual?

Sí, hace poco el Flaco Traverso le hicieron una nota y decía ‘hoy están todos enojados, pero esto se tuvo que hacer hace 10 años’ Se espero mucho tiempo para dar este salto, más de 20 años. Estaba todo tan estandarizados, que cuando uno mueve una pieza en una categoría tan exitosa, crea recelo. Lo veo que es muy critico de entrada y entiendo al público, pero te repito esto va a ser un proceso natural de recambio del TC. No podemos pensar en un TC con estos autos toda la vida.

¿Cómo te ves en diciembre del 2022, te gustaría que sea con el título del TC con Toyota?

Me veo acá en Misiones de nuevo visitando a los amigos (risas). Ojalá sea con el título del TC con Toyota. Nosotros vamos a ir a ganar el título del TC con Toyota. También somos consciente lo que estamos generando con este cambio y ya viví todo ese proceso de dificultades de que la marca sean competitiva. Excede a mi saber que tan competitivo va a entrar el Camry y si va a ser competitivo. Si es competitivo vamos a dar todo para andar adelante y pelear cada carrera y el campeonato.

¿Cuándo se pondría en pista el Camry de TC?

Entre el 15 y el 20 de enero con pilotos no regulares del equipo, ni yo, ni Andy Jackos, porque la ACTC quiere un freedback real del auto y para que sea más transparente. Si le falta algo o si hay que sacarle algo quiere que el que lo diga sea otro piloto para que sea todo transparente.

La ACTC lo quiere probar a fondo y comparar con otros autos del TC para así tener un parámetro de donde hay que trabajar para que sea competitivo el Camry.

En algunas notas empezaste a hablar del retiro y que estás en un momento de madurez. Llegar al TC con Toyota, ¿es la frutilla del postre de tu carrera?

No lo considero la frutilla del postre, hice muchas cosas lindas en mi carrera. Ya me puedo retirar tranquilo que logré muchas cosas. Lo que hablábamos con Rafa. Empezamos a los 11 y pude desarrollar mi carrera como profesional como un medio de vida y eso ya me da satisfacción. Podía haber ganado más campeonato, sí; podía haber ganado menos, sí. Pero hoy el balance me da positivo. Arranque como profesional a los 19 años y tengo 37 años. Si lo comparo con Rubens Barrichello, que es mi compañero de equipo en Brasil, me quedan 10 años. Si me decis a mi que me quedan 10 años, te digo que no, me queda menos. Lo voy llevando día a día.

¿Será un retiro al estilo Flaco Traverso que un día se levantó y se fue o al estilo Guillermo Ortelli que se fue apagando de a poco?

Por la experiencia de mis colega, tengo fresco en la memoria una frase ‘me gustaría dejar yo el automovilismo y no que el automovilismo me deje a mí’. Soy una persona muy competitiva me gusta ir a ganar todos los fines de semana y no quiero dejar el automovilismo en una línea descendente. Eso es lo que pienso. Tal vez pienso un retiro más cerca de lo que creen”.

El proyecto del karting en Brasil

Matías Rossi, Franco Vivian y Rafael Morgenstern volverá a competir en las 500 Millas de Granja Viana, competencia que se correrá el 30 de enero en San Pablo, Brasil.

En el 2019, Rossi, Morgenstern y Vivian se subieron al podio luego de 12 horas de competencia en aquel circuito internacional paulista donde los argentinos se divirtieron a bordo de la unidad número 213 del Spirit Sports.

Luego de un año de ausencia, la armada argentina volverá a estar presente. “Es un proyecto lindo porque es volver a las fuentes, como es el karting y hacerlo con amigos es más divertido aún” comentó.

“Esta amistad empezó de un viaje a Europa y siguió con la carrera en Brasil. La idea es hacerlo bien pero no de una manera profesional buscando un resultado. Nos fue muy bien en el 2019, el año pasado no fuimos por la pandemia. Y ahora decidimos volver a hacerla pero siempre sujeta a la situación del Covid. Hoy seguimos adelante con el proyecto más que nada para divertirnos y después si viene un resultado mejor”, agregó.