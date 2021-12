Denunciado por acoso y violencia fue detenido

martes 28 de diciembre de 2021 | 6:03hs.

Luego de la denuncia pública que realizó la semana pasada una vecina de 24 años del barrio Anselmo, de Candelaria, sobre los constantes hostigamientos que recibía por parte de su ex pareja, ayer se conoció la noticia de que el implicado fue atrapado por la Policía de Misiones.

Se trata de Juan Ángel V. (26), quien según comentaron fuentes que intervienen en el caso fue detenido el último sábado durante un operativo policial desplegado en la antigua capital.

El muchacho fue denunciado tiempo atrás por Macarena González (27) por reiteradas amenazas y ataques a la casa de sus padres. Incluso en su momento le fijaron una prohibición de acercamiento que semanas atrás venció.

Uno de los últimos episodios que sufrió la denunciante se produjo el pasado lunes por la madrugada cuando el detenido atacó a piedrazos la vivienda de los padres de la chica.

Consultada por la novedad, en diálogo con este matutino, Macarena sostuvo que “por un lado siento alivio, porque ya puedo volver a salir a trabajar e ir a mi casa. Pero por un lado siempre está el miedo de que salga y salga peor, más resentido”.

“Que las restricciones se cumplan como corresponde, no sólo la mía, sino todas las órdenes de restricción se hagan respetar como deben ser, que no sea sólo un papel que no sirva para nada”, agregó la mujer quien además agradeció a los medios de comunicación y a la Línea 137 por el acompañamiento y el asesoramiento.