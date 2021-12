Bono cantó un clásico en un show solidario

martes 28 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Como todos los años, Bono interpretó ‘Running to Stand Still’, incluido en The Joshua Tree (1987) como parte del Dublin Christmas Busk.

Se trata de un evento solidario de música callejera que se realiza todos los años en Nochebuena, en Grafton Street de Dublín. Por el coronavirus, el tradicional encuentro se trasladó a la Catedral de San Patricio y fue transmitido en vivo.

Junto a una banda de músicos irlandeses, Bono también tocó un solo de armónica mientras los músicos acompañantes corearon “¡Aleluya!”.

En 2020, el cantante junto al guitarrista The Edge interpretaron el clásico de Darlene Love “Christmas (Baby Please Come Home)” como parte de un especial de televisión irlandesa.