Piazza polémico por el caso Darthés-Thelma Fardin

martes 28 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

La denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés llegó a juicio oral y, luego de su inicio, quedó repentinamente en suspenso. Roberto Piazza opinó al respecto, dudando del testimonio de la actriz de Patito Feo y, de paso, dispensando fuertes palabras contra el Colectivo de Actrices. “Yo tengo muchas amigas en el Colectivo de Actrices pero las voy a respetar como actrices, porque cuando yo conté las cosas que me pasaron nunca me llamaron. Yo apoyo a las Madres del Dolor y a las ONG y a las fundaciones serias, pero no a las fundaciones que son politizadas”, dijo el diseñador.

“La política entró en el Colectivo y no aparecieron con los casos graves”, insistió y agregó: “No me he metido en la causa de Juan Darthés pero tengo derecho a opinar. Yo a la niña (por Thelma) no la conozco y a Juan lo conozco de hace años. Conozco mucha gente divina y era psicópata. Estoy en el medio, no podría decirte si tiene razón ella o él, lo veo gris y raro”, dijo en relación la causa contra el actor por violación.