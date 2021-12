El fantasma del retiro

lunes 27 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

El ex CEO de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone produjo un cimbronazo en el automovilismo mundial al revelar que el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón de la máxima categoría, podría dejar de competir.

“Hace un par de días hablé con su padre y me di cuenta de inmediato que no quería hablar del futuro de su hijo. Yo creo que se retira, que no correrá el año que viene. Su decepción en Abu Dabi fue demasiado grande y lo entiendo”, afirmó Ecclestone, de 91 años.

Hamilton, de 37 años y con un récord de siete títulos mundiales que comparte con el alemán Michael Schumacher, tiene contrato con la escudería Mercedes por dos temporadas más (hasta fines de 2023), aunque quedó muy golpeado en lo anímico cuando perdió la definición en Abu Dhabi a manos del neerlandés Max Verstappen.

“Hamilton ahora está empatado a siete títulos con Michael Schumacher, es el momento perfecto para que cumpla otros sueños.

Creo que solo puede perder en 2022, no tiene nada que ganar y hay que ver quién tiene el mejor coche con las nuevas regulaciones”, completó Ecclestone.

Sin palabras

Toto Wolff volvió a hablar sobre Hamilton y sobre el silencio sepulcral que guarda el piloto desde su amarga derrota en el Gran Premio de Abu Dabi y el en Mundial de pIlotos. Para el CEO de Mercedes AMG F1, es la consecuencia de lo terrible que está siendo asimilar para el británico el desenlace de algo que vio en sus manos durante muchas vueltas.

“Todos nos vimos sacudidos por fuertes emociones y Lewis sobre todo. Era el ganador del Campeonato del Mundo hasta la última vuelta, y luego te lo quitan todo de un segundo. Por supuesto que pierdes la fe, porque no puedes comprender lo que acaba de suceder.”, señala Wolff en una entrevista en la web alemana ‘Motorsport-total.com’.

“El silencio está ahí, por supuesto, porque él no tiene palabras”, añade el responsable de la escuadra de la estrella, alentando los rumores que señalan que Hamilton podría estar decidiendo si sigue o no en activo en 2022, Por el momento, Lewis ha eliminado recientemente a todos sus ‘seguidores’ en Instagram, una aplicación en la que tiene 2,5 millones de seguidores.