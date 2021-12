Unas vacaciones tranquilas se logran dejando la casa segura y vigilada

lunes 27 de diciembre de 2021 | 0:00hs.

El objetivo de las vacaciones es descansar de las actividades de todo el año, por lo que es importante que el hogar no sea una preocupación al irse. A su vez, la casa o departamento al que se va, debería incluir todo el confort que se necesita para disfrutar de la estadía con tranquilidad.

Antes de armar las valijas, es importante preparar la vivienda y asegurar todas las pertenencias para evitar un posible robo. Según expertos, el uso de llaves maestras son el tipo de robo más frecuente; seguido de la violación de cerraduras y de ventanas.

Existen diferentes medidas para blindar al hogar de los amigos de lo ajeno, las cuales van desde reforzar los posibles accesos como las puertas y ventanas, usando rejas en el exterior, hasta instalar dispositivos inteligentes como cámaras de seguridad, alarmas y productos de automatización asociados a Smarthome, que permitan un monitoreo 24/7 de la vivienda aún cuando no se esté en ella.

Monitoreo en vivo y remoto: es importante adquirir un producto que permita vigilar fácilmente el hogar usando una aplicación móvil de su sistema de seguridad o un navegador web.

Alertas de actividad: que pueda recibir alertas en tiempo real por correo electrónico, mensajes de texto, notificaciones automáticas o llamadas telefónicas si la cámara de seguridad detecta cualquier actividad sospechosa.

Almacenamiento: que el video de seguridad quede almacenado en la misma cámara o grabado en la nube.

Funciones de panorámica y acercamiento: escoger cámaras que permitan desplazarse, inclinarse y acercarse a través de la aplicación o el navegador web del sistema de seguridad.

Visión nocturna: Grabar de noche usando cámaras equipadas con tecnología infrarroja.

Medidas alternativas

Dejar sola la vivienda, ya sea durante un período de tiempo corto o largo, siempre puede ser motivo de preocupación para los viajeros. Consejos sobre cómo mantener segura la casa para relajarse fuera de la ciudad.

No anunciar el viaje en redes: En una época en la que todo se comparte en redes sociales, puede parecer difícil no compartir con los contactos que se saldrá de vacaciones. Sin embargo, es recomendable no hacerlo. En las publicaciones se pueden revelar detalles como el tiempo en el que la casa permanecerá sola, lo que facilitaría que personas interesadas en acceder a la vivienda para robar sepan el tiempo que tienen para hacerlo.

Desconectar los dispositivos: Es difícil conocer con anticipación de cortes de energía eléctrica o variaciones de voltaje que pueden causar daño a los distintos aparatos que se tiene enchufados en casa. Por ello, es recomendable desconectar la mayor cantidad posible de éstos, así se evitará que se dañen. Esto también puede prevenir incendios.

Revisar puertas y ventanas antes de salir: Antes de salir, revisar que todas las puertas y ventanas por las que un intruso podría acceder al hogar estén bien cerradas. Es fácil olvidarse de aquella puerta que casi nunca se usa, que será el primer lugar por el que un ladrón pueda ingresar a la casa.

Evitar que se acumulen diarios o facturas en la puerta: Es recomendable solicitar a una persona de confianza que visite la vivienda con cierta frecuencia y deje en el interior las cartas o diarios. La presencia de estos elementos en el exterior de una casa deja ver que está desocupada.

Notifique a los vecinos de la ausencia: Si los vecinos son de su confianza y se mantiene una buena relación con ellos es bueno que sepan que se ausentará por unos días. De esta forma ellos podrán detectar cualquier anormalidad con la vivienda y, de ser necesario, llamar a los servicios de emergencia.

No olvidar a las mascotas: Aunque cada vez hay más destinos ‘pet-friendly’, hay ocasiones en las que viajar con la mascota no es una posibilidad. Por ello, es importante determinar qué hacer con el animal de compañía durante el tiempo que dure el viaje.

Una opción es dejar a su perro o gato en una guardería que se encargará de alimentarlo, ejercitarlo y cuidarlo mientras no se está. Antes de elegir dónde encargar a su mascota es importante verificar que las veterinarias tengan el espacio y las seguridades adecuadas, además de personal calificado para atenderla.

Otra es solicitar a alguien de su confianza que cuide las mascota.