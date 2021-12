Juana: “No sé qué va a pasar el año que viene”

lunes 27 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Juana Viale se despidió la noche del sábado del ciclo televisivo que, por la llegada de la pandemia, heredó de su abuela Mirtha Legrand.

El último envío del año contó con la presencia de cuatro invitados de lujo: Verónica Llinás, Luciano Cáceres, Mariano Caprarola y Nicolás Stupenengo.

La nieta de la diva dijo en su despedida: “Yo caí acá, como dicen, por arte de magia”.

Y completó: “Yo respeto a todo el mundo, respeto que vengan acá y puedan decir lo que quieran. Soy una agradecida de la vida y termina este ciclo hermoso, que me dio mucho. No sé qué va a pasar el año que viene, tampoco me interesa, porque el destino me lo va a hacer saber, y solamente palabras de amor y agradecimiento. Gracias”