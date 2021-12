El paisaje sonoro de ‘Takuareté’, en plataformas digitales

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

La música original de la obra de circo contemporáneo ‘Takuareté, cuerpo tacuara’, del elenco Tierra Colorá con la dirección de Carli Bastarrechea, estrenó disco propio en plataformas digitales.



El EP está disponible desde esta semana en streaming y comprende seis canciones compuestas por los músicos locales Daniel Zeballo y Guillermo O’Connor, especialmente para el proyecto Takuareté e inspiradas en las sonoridades del bambú.



Sonidos de la naturaleza

Acerca del EP titulado ‘Takuareté’ y que se puede escuchar en YouTube y Spotify entre otras plataformas musicales, el músico y productor Guillermo O’Connor explicó: “Junto con Daniel Zeballo nos sumamos a la propuesta de circo orgánico desde la música, que está hecha en gran parte con los sonidos que pudimos sacar de las tacuaras”.



“Hay mucha investigación sobre la sonoridad del bambú, nosotros en la experiencia pudimos ver que es un material del que se puede extraer múltiples sonidos, desde lo percusivo o como instrumento de viento y que puede dar sonidos con muchos matices, tomamos este abanico de sonidos y luego hicimos un trabajo de manera electrónica, procesamos los sonidos y fusionamos con sonidos digitales”, señaló, a la vez que destacó que el proceso creativo fue en conexión con el elenco: “Fuimos a los ensayos, tomamos cosas de la obra, grabamos, trabajamos con eso en nuestras casas, socializamos con el equipo, así se fue construyendo la música de Takuareté”.



Propuesta novedosa

Takuareté es un espectáculo de circo contemporáneo interpretado por multiartistas -acróbatas, músicos, actores- y con protagonismo del bambú.



“La tacuara es materia prima resistente y flexible, es narrativa, sonido y corporalidad”, definió Bastarrechea.



Así, la obra es una experiencia novedosa donde el concepto de lo orgánico es transversal, y los artistas investigaron sobre el cultivo de la caña y participaron de la cosecha, curado y preparación.



“Es una obra contemporánea, que podemos inscribir como teatro no tradicional o no convencional, lo orgánico está presente en la conexión con la naturaleza, en las nociones de equilibrio, en el respeto por la materia prima, y esta idea de lo orgánico atraviesa toda la obra: la forma de actuación, los elementos que se usan, el vestuario, la iluminación y también la música”, marcó el artista.



Y asimiló la sonoridad escénica a “una paleta inagotable” con los sonidos de la naturaleza y el movimiento de la tacuara en su medio. “Agua, viento, piedras, ramas están presentes y los músicos tomaron estos elementos para componer el paisaje sonoro, y para el disco hicieron un trabajo de llevar la música original de la obra a un formato canción”.



Proyectos

La obra Takuareté se estrenó en junio pasado y realizó once funciones en Posadas, Oberá y Puerto Rico. En 2022 se prevé una nueva temporada en nuestra provincia y en la región. El elenco también tiene una invitación para presentar la obra en Córdoba.



Además, el proyecto fue seleccionado por el programa Iberescena para recibir una capacitación con Poema Mühlenberg de la compañía Nós No Bambu, de Brasil, que tendrá lugar de forma virtual.



“Al investigar para esta obra encontramos un universo de posibilidades, comunidades muy generosas que vienen trabajando con el bambú desde la producción, su preservación, desde el arte, y que comparten sus conocimientos, un montón de cuestiones quedaron afuera de la obra, porque si no sería una obra de tres horas y, que se pueden retomar o trabajar a futuro en otras propuestas”, concluyó Bastarrechea.

Sobre el disco

‘Takuareté’

Disco EP de seis canciones, estrenado en plataformas digitales de música el martes último.

Compuesto por Guillermo O’Connor y Daniel Zeballo. Música original de la obra de circo contemporáneo ‘Takuareté, cuerpo tacuara’.