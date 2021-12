Ginóbili, nominado al Salón de la Fama

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

El ex basquetbolista Emanuel Ginóbili reconoció que es un “lindo mimo” estar entre los nominados para ingresar al Salón de la Fama de la NBA por sus cuatro títulos con San Antonio Spurs.



“Es un honor. Me la veía venir. Es un lindo mimo, no me cambia si me eligen o no. Si se da, genial. Si no se da, no pasa nada. Es algo muy importante a nivel básquet”, comentó el bahiense.



Ginóbili, de 44 años, podría convertirse en el primer hispanoparlante en ingresar a un lugar exclusivo en el que se encuentran Michael Jordan, Larry Bird, Tim Duncan y Kobe Bryant, entre otros.



Los principales competidores de Ginóbili serán otros basquetbolistas de carrera tan dilatada y prolífica como la suya, como Shawn Marion, Richard Hamilton, Mark Jackson, Marcus Camby, Chauncey Billups, Tom Chambers, Muggsy Bogues, Michael Finley y Tim Hardaway.



El campeón olímpico en Atenas 2004 regresó este año a San Antonio Spurs en un rol puntual de desarrollo de talentos jóvenes y como scouting, algo que le gusta por la “responsabilidad” de colaborar con el “futuro de la franquicia”.



“Pop me dijo ‘dejate de joder de andar en bicicleta y haciendo cosas por el mundo y vení a laburar’, y lo que dice el jefe, se hace. No podía todo lo que él pretendía, pero hicimos una especie de punto medio y llegamos a este acuerdo”, relató sobre el diálogo con su ex entrenador.