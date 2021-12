Djokovic confirmará antes de fin de año si jugará el Abierto de Australia

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis masculino que jamás confirmó si se vacunó contra el coronavirus, no jugará la ATP Cup en Sidney entre el 1 y 9 de enero, y peligra su presencia en el Abierto de Australia, el primer Grand Slam del año a disputarse en Melbourne entre el 17 y 30 de enero.



“Novak no irá a la ATP Cup en un 99%. Está entrenando acá en Belgrado pero decidió saltarse ese torneo”, publicó el periódico serbio Blic.



Djokovic, de 34 años y nueve veces campeón en Australia (las tres últimas en forma consecutiva), apuntaba a Melbourne para romper el récord de 20 títulos de Grand Slam que comparte con el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer, inactivo por una lesión hasta mediados de 2022.



Según el diario Blic, Djokovic “anunciará a fin de año si irá o no a Australia”, en una decisión que incidirá en su futuro ya que es su Grand Slam favorito y podría ganarlo y apoderare en exclusiva del récord con 21 grandes dejando atrás a Nadal y Federer.