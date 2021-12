Dos menores resultaron heridos por pirotecnia en Nochebuena

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Una marcada baja en la utilización de pirotecnia, y en consecuencia una menor cantidad de accidentes por quemaduras, fue el dato alentador que se observa ya desde el año pasado en varias provincias y ciudades de la Argentina, situación que fue posible a partir de la actitud responsable de buena parte de la población.



Misiones registró en esta Navidad dos pacientes pediátricos con quemaduras por accidente con pirotecnia. Según dio a conocer el Ministerio de Salud Pública de la provincia, a la guardia del Hospital de Pediatría Fernando Barreyro ingresó un niño de 5 años con una contusión ocular por pirotecnia.



En tanto, el Hospital de Fátima -en Garupá- recibió a un adolescente de 13 años, quien asistió a la emergencia por sufrir quemaduras en la mano por el uso de pirotecnia.



El año pasado en la misma fecha solamente hubo uno, mientras que en los festejos por Año Nuevo no hubo que lamentar este tipo de accidentes.



Tanto Posadas como varios municipios de la provincia tienen ordenanzas que regulan el uso y la comercialización de los artefactos de alto estruendo, así como hay otros que aplican la pirotecnia cero.



Intoxicaciones

Evitar la contaminación cruzada, no romper la cadena de frío, atender a fechas de caducidad o ser cuidadosos con alimentos crudos son recomendaciones de seguridad alimentaria, una invitada que sí o sí tiene que estar en toda comida de las fiestas de fin de año para evitar contratiempos en la salud de los comensales.



Sin embargo, año tras año se registran asistencias por intoxicación. En esta Navidad fueron 19, seis más que el año anterior.



Del total, 16 pacientes fueron ingresados a diferentes nosocomios provinciales por intoxicación alcohólica, mientras que dos fueron por intoxicación alimentaria.



En tanto, al Hospital de Panambí ingresó un bebé de un año y medio que tomó gasoil y fue derivado al Samic Oberá, aunque ya recibió el alta.



Accidentes y violencia

Pese a que se mantiene la baja respecto a los heridos por pirotecnia en la provincia, en lo que respecta a accidentes de tránsito aún falta conciencia y eso se ve reflejado en los números.



A diferencia del año anterior, cuando hubo 20 accidentados, esta vez fueron 24, en su mayoría por colisiones en moto.



En este sentido, pacientes de diferentes edades resultaron heridos con fracturas y traumatismos, aunque afortunadamente no hubo que lamentar fallecidos y casi todos sufrieron lesiones leves.



Los hospitales que atendieron a estos pacientes fueron el Madariaga de Posadas y los nosocomios de Eldorado, Apóstoles, San Ignacio, Concepción de la Sierra, San Antonio, Oberá y San Javier.



Además, al Pediátrico de Posadas ingresó un adolescente de 14 años.



En la provincia se registraron, además, 20 asistencias por riña o agresiones de terceros. Heridas cortantes y hematomas por golpizas fueron los males más atendidos por este tipo de situaciones en diferentes puntos de Misiones.



Por otro lado, se asistió a dos personas por heridas provocadas en accidentes domésticos, en Garupá y Puerto Rico. En esta última localidad también se asistió a una mujer con heridas en el cuero cabelludo y en la cara por violencia de género.

Accidentes por pirotecnia de los últimos años

2015-2016



21

2016-2017



15

2017-2018



9

2018-2019



10

2019-2020



7

2020-2021



1

Navidad 2021



2