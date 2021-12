Maluma aprovechó la Nochebuena para oficializar su noviazgo con Susana Gómez

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Los rumores venían circulando desde hacía varios meses. Sin embargo, Maluma no parecía dispuesto a romper su hermetismo en relación al vínculo que lo une a Susana Gómez.



De hecho, hace apenas una semana, el colombiano había compartido un reel en su cuenta de Instagram en el que escribió: “Cuando me preguntan si tengo novia o me voy a quedar soltero de por vida”. Y en el video se lo veía haciendo gestos mientras se escuchaba su nuevo tema musical, Cada quien, que grabó en colaboración de la banda mexicana Grupo Firme. ¿Qué dice la letra de la canción? “Dejen de meterse en lo que ya no les importa, piénsenla dos veces antes de ir a abrir la boca”.



Sin embargo, es evidente que el espíritu navideño se adueñó de Juan Luis Londoño Arias -tal el verdadero nombre del cantante-, quien en medio de los festejos por Nochebuena decidió compartir con sus seguidores una foto que confirma su noviazgo.



“Gracias Santa”, escribió junto a un corazón rojo. Y publicó una foto en la que, aunque fuera de foco, se lo puede ver besando apasionadamente a su enamorada frente a un arbolito colmado de regalos.



El posteo, rápidamente, superó el millón y medio de likes. Y hubo muchos comentarios de colegas y amigos, que ya sabían de la relación y no se privaron de felicitarlo por su decisión de blanquearla.



Aunque, como para reafirmar que la mujer más importante de su vida sigue siendo su mamá, Marlli Elízabeth Arias, luego subió a sus historias un video de los festejos en los que se lo ve junto a su progenitora. “Mi novia”, se le escucha decir al cantante mientras saluda a sus seguidores junto a la mujer y les desea una “feliz Navidad” a todos.



Sin embargo, fue la mismísima madre de Maluma la que a mediados de septiembre terminó confirmando, casi sin querer, la relación de su hijo con Susana.



Todo ocurrió después de que el colombiano sorprendiera a Marlli y a su hermana, Manuela, con un viaje en helicóptero por Nueva York. Entonces, la mujer no sólo compartió el video publicado por el artista en su perfil, sino que también subió algunas instantáneas de ese emocionante día. Y, en una de ellas, se la veía a la flamante novia del músico abrazada a él.



La relación entre el cantante colombiano y la mujer que comparte su nacionalidad aunque no el mundo de la farándula, salió a la luz en agosto del año pasado cuando los paparazzis comenzaron a sorprenderlos juntos.



Sin embargo, aunque se los había visto compartiendo diferentes eventos sociales, hasta ahora ninguno de los dos había confirmado su relación amorosa.



Cabe recordar que, tras su ruptura con la modelo Natalia Barulich, a quien había conocido durante la grabación del video de Felices los 4 y quien luego estuvo en pareja con el futbolista Neymar Jr., Maluma no había vuelto a mostrarse en pareja con nadie.



De Susana se sabe que es amiga suya desde hace varios años y que es una arquitecta que nada tiene que ver con el espectáculo. Además, trascendió que se divorció recientemente y que, desde que comenzó el idilio, pasaría la mayor parte de su tiempo libre en el domicilio del cantante.