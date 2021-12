Netflix anunció el estreno de la segunda temporada de Bridgerton

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:00hs.

Durante la mañana de Navidad, Netflix decidió darle un regalo muy especial a todos los fanáticos de Bridgerton.



Con un video publicado en sus redes sociales, la plataforma de streaming anunció cuando será la fecha de estreno de la tan ansiada segunda temporada, la cual llegará a la pantalla chica el 25 de marzo de 2022.



Para celebrar el aniversario número uno del estreno de la primera entrega de la saga, que se convirtió en la serie más vista del año en Netflix, los productores reunieron a todo el elenco para darle una carta muy especial escrita por la mismísima Lady Whistledown.



“¿Es Whistledown?”, preguntó Jonathan Bailey, el actor que interpreta a Anthony Bridgerton. “¿Qué dirá hoy la descarada?”, agregó antes de comenzar a leer el mensaje al lado de su coprotagonista, Simone Ashley.



“Feliz aniversario a la alta sociedad. Es costumbre regalar papel para un primer aniversario”, leyeron por etapas Bailey y Ashley junto al resto del elenco: Adjoa Andoh, Golda Rosheuvel, Claudia Jessie, Charithra Chandran y Luke Newton.



“Espero que esto les sea informativo: Bridgerton regresa el 25 de marzo del 2022, culminaron sorprendidos con la noticia.



“No sabía eso”, expresó entusiasmada Jessie, la actriz encargada de darle vida a Eloise Bridgerton. “Yo tampoco”, agregó Chandran, quien interpretará a uno de los nuevos personajes, Edwina Sharma.



Mientras la primera temporada de Bridgerton se centró en la relación amorosa entre Daphne, el personaje interpretado por Phoebe Dynevor, y Simon, el duque de Hastings, encarnado por Regé-Jean Page -que ya no participará en la serie-, ahora el protagonismo recaerá en el romance al que darán vida Bailey y Ashley, que se pondrá en la piel de Kate Sharma.



Basada en la serie romántica de Julia Quinn, la ficción sigue a la familia Bridgerton mientras experimenta los triunfos y desamores en los cortejos de sus integrantes.



A partir del libro El vizconde que me amó, en esta nueva entrega se verá a Lord Anthony decidido a encontrar a su futura esposa en el mercado del matrimonio de Londres, una búsqueda que no tendrá que ver con el amor sino con sus deberes como jefe de familia y caballero del reino. En medio de todo esto se encontrará con Kate Sheffield, una casi solterona que se cruzará en el camino del protagonista, quien está convencido que lo mejor para él y su futura esposa es acordar un matrimonio por conveniencia, una convicción que Lady Whistledown hará pública en su chismosa revista diaria.



La nueva temporada reserva varias preguntas por responder. El final de la primera parte reveló la verdadera identidad de Lady Whistledown y recibió la bienvenida del primer hijo de Daphne y Simon.



Entre algunos interrogantes, cabe especular sobre cómo mantendrá la misteriosa escritora su anonimato y si la segunda hija menor de la casa, Eloise, finalmente hará su debut en sociedad.



Ante el enorme éxito de la tira, que fue vista por 82 millones de cuentas en las primeras cuatro semanas tras su estreno la Navidad pasada, Netflix y Shondaland ya confirmaron que alcanzaron un acuerdo para producir las temporadas 3 y 4 de la exitosa ficción.