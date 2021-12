El gobierno se prepara para llamar a sesiones extraordinarias del Congreso

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, confirmó que el gobierno nacional convocará en los próximos días a sesiones extraordinarias del Congreso y dijo que “en algún momento del verano” será presentado el Plan Plurianual.



“En algún momento del verano. Vamos a convocar a extraordinarias, esto ya lo habíamos anticipado, y vamos a trabajar el Plan Plurianual en ese momento. Probablemente será en los primeros meses del 2022”, precisó Cerruti en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. La verdad es que el anuncio original del plan era para la primera quincena de diciembre, pero sin la aprobación del Presupuesto 2022 esa estrategia quedó en el olvido.



Pero, además del Plan Plurianual, hay un paquete de proyectos de ley en los que el Ejecutivo tiene interés y que podrían aparecer en el listado de leyes a tratar en extraordinarias. Son normas que ya están ingresadas en el Congreso de la Nación, pero hasta ahora no tuvieron el acompañamiento político para que avancen. Aquí es donde aparecen la Ley de Hidrocarburos; la Ley para el Desarrollo Agroindustrial; la ley de Compre Argentino; la Ley de Electromovilidad y la Ley de Industria Automotriz.



Proyectos clave

En total, se espera que en las sesiones extraordinarias el Ejecutivo disponga discutir 6 proyectos económicos que entiende claves para la Argentina de la recuperación y que generarían, según estimaciones del gobierno, 105.000 millones de dólares en exportaciones, crearían 800.000 puestos de trabajo y traerían inversiones por 2.000 millones de dólares durante la próxima década.



Pero todas esas normas están en la Cámara de Diputados y apuntan a sectores que el Ejecutivo entiende como estratégicos. Además de ese listado, hay otras que son de carácter político, en las cuales el Senado es quién tiene la primera palabra. Es decir, la vicepresidenta Cristina Kirchner.



En la lista de las normas que están pendientes en la Cámara alta hay dos paquetes que están intrínsecamente relacionados.



Uno de esos es la reforma del Consejo de la Magistratura con la intención de incrementar el número de consejeros, sumando jueces, abogados federales y representantes académicos.



Existe también la idea de que sean diputados y no senadores quienes lo integren, ya que como los miembros del Senado son quienes prestan el acuerdo para los jueces, la intención sería que no participen del instituto que los juzga. El segundo es una larga lista de magistrados que esperan el acuerdo del recinto conducido por CFK para ser nombrados.



A este grupo hay que sumarle unos proyectos de leyes que están en el Senado que dependerá del bloque oficialista. Así aparecen la línea telefónica gratuita para la prevención y erradicación del trabajo infantil, el tiempo mínimo de preaviso para los despidos, actualización de multas por incumplimiento del régimen de trabajadores rurales, formación integral respecto de la causa Malvinas para las personas que se desempeñen en la función pública y el etiquetado de sistema braille de medicamentos, entre otros.



“El temario tiene que ser muy bien pensado y preparado. No nos sobra nada y no hay mucho margen para equivocarnos. Tendremos que negociar mucho y ver si durante estos 20 días que vienen por delante se calman un poco las aguas con la oposición para poder avanzar en algunos acuerdos”, explicó un senador del Frente de Todos.



Los legisladores del oficialismo ya fueron anoticiados. La fecha a tener en cuenta para organizar las vacaciones es el lunes 17 de enero. Luego comenzaría el trabajo en comisiones y, con un número tan ajustado tanto en Diputados como en el Senado, la orden es que todos tienen que estar disponibles a partir de mediados de enero.



En los próximos días el Ejecutivo terminará de armar el listado de normas que pretende sean debatidos en extraordinaria y hará el llamamiento para que el Congreso retome su actividad.

El año se cierra en el Senado

En el Senado, en tanto, antes de la convocatoria a extraordinarias, esta semana se pretende avanzar con el proyecto que reforma la Ley de Bienes Personales. La iniciativa fue modificada en Diputados el martes pasado, dictaminada en la Cámara alta el miércoles pero, a pesar de la intención del Frente de Todos que pretendía debatirla el jueves 23, habrá que esperar hasta el 29 de diciembre para que sea sancionada de manera definitiva. La situación en el Senado cambió tras las elecciones de noviembre. Hasta el 10 de diciembre, el oficialismo tenía sobradamente quórum propio, con 41 votos asegurados. Número que podía ampliarse con la presencia en la Cámara de dos de sus habituales aliados: el Frente Renovador de la Concordia de Misiones y el Frente Juntos Somos Río Negro. Tras los comicios, el número se emparejó entre oficialismo y oposición. Con 35 senadores propios más los dos aliados, el Frente de Todos llega al quórum. Pero es un número muy justo.