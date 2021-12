Alberto pidió que 2022 sea el año de los grandes acuerdos

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

El presidente Alberto Fernández se dirigió el viernes por la noche al país, con motivo de las fiestas de fin de año, con un mensaje en el que pidió hacer que “2022 sea el año de los grandes acuerdos en procura de una sociedad más justa”.



“Si el 2021 fue el año de la vacunación y de la reactivación económica, hagamos que 2022 sea el año de los grandes acuerdos en procura de una sociedad más justa. Animémonos a hacer de la Argentina una sociedad inclusiva que ponga fin a la cultura del descarte. Aquí no sobra nadie, todos y todas hacemos falta”, expresó.



En su alocución, el mandatario consideró que el que termina fue “un año difícil, el segundo de una pandemia larga y dolorosa que se llevó la vida de miles de argentinos”.



Por ese motivo, envió “un fuerte y sincero abrazo a quienes enfrentarán estas Fiestas recordando a quienes ya no están”.



“Cuidemos y respetemos las medidas sanitarias que ya todos conocemos. No nos relajemos ni bajemos los brazos. Esta pandemia no ha acabado”, afirmó el presidente, y destacó que “el camino es seguir vacunándonos y cuidándonos”.



El presidente llamó a “aprender de lo vivido y mirar hacia adelante con esperanza”, y sostuvo que, pese a que “fue un año difícil para todos y todas”, el 2021 “también fue un año en el que demostramos que podemos superar algunos de nuestros problemas”.



En ese sentido, destacó la exitosa campaña de vacunación, que se logró con el compromiso individual y colectivo, y “el inicio de la recuperación económica”.



“El 2022 nos tiene que encontrar más unidos y fuertes. Nos tiene . que encontrar a todos y a todas empujando para el mismo lado. Necesitamos juntar manos, esfuerzos, talentos y recursos. La Argentina se merece que, desde la política y la sociedad, centremos todos nuestros esfuerzos en la recuperación económica para que salgan de la pobreza quienes hoy han caído en ella y para que todos y todas encuentren un empleo que les devuelva el derecho que tiene todo el que trabaja”, manifestó.