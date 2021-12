Se afianza con bases sólidas

domingo 26 de diciembre de 2021 | 6:01hs.

Son días de merecido descanso para jugadores y cuerpo técnico del Oberá Tenis Club (OTC) tras la intensa primera parte de la Liga Nacional de básquet 2021/22, competencia que la semana pasada entró en receso por las fiestas de fin de año.



Es momento de recargar las pilas junto a los afectos, sin descuidar el aspecto físico, ya que el 3 de enero retomarán los entrenamientos con vistas al partido del 7 frente a San Lorenzo como local.



De los jugadores del plantel Celeste, sólo Facundo Giorgi permanece en Oberá junto a su familia, ya que los demás viajaron a sus respectivas provincias o países, tal los casos del jamaiquino Clint Robinson y los estadounidenses Melvin Johnson y Samme Givens.



En lo deportivo, después de un flojo desempeño en el torneo de preparación Súper 20, en el que perdió 8 de 9 partidos, con el correr de la Liga el elenco que dirige Fabio Demti fue encontrando su identidad y cerró la primera parte con récord de 7 triunfos y 7 derrotas que lo ubican en la mitad de la tabla de la zona única.



En su segunda temporada en la máxima categoría, el representante misionero se fue armado sobre la marcha. Tras el Súper 20 prescindieron del norteamericano Joshua Morris y se sumaron sus compatriotas Johnson y Givens. Incluso, el último llegó apenas horas antes del debut ante Peñarol de Mar del Plata.

El 8 de noviembre y ante Quimsa, el Celeste jugó por primera vez ante su público en la Liga Nacional. Foto: prensa Liga Nacional

El Celeste ganó el primero y después acumuló cuatro derrotas consecutivas, dos de ellas ante el poderoso Quimsa de Santiago del Estero, hasta aquí el mejor equipo del certamen.



A partir de la sexta fecha comenzó la remontada, con triunfos consecutivos como local ante Obras Sanitarias, Argentino de Junín y Gimnasia de Comodoro.



De menor a mayor

En síntesis, OTC ganó 6 de los últimos 9 partidos que disputó, afianzó su localía y dio muestras de su potencial, como el gran triunfo ante Boca como visitante por 86 a 73 hace ocho días.



La reciente incorporación de Martín Fernández fue un acierto del cuerpo técnico. En apenas cuatro partidos el alero se consolidó como titular en base a su intensidad en defensa y su efectividad en ataque.



Su llegada fue posible por la salida de Jonathan Slider, quien dejó el equipo descontento por el rol asignado, ya que perdió protagonismo ante la jerarquía de Melvin Johnson.



Precisamente, el tirador norteamericano ratifico sus credenciales como un verdadero “killer” desde larga distancia. Es el principal factor ofensivo del Celeste y tercer goleador del certamen con un promedio de 19,3 puntos por partido.



Asimismo, Johnson aparece como líder en la estadística de más triples convertidos en la presente temporada, con un promedio de 3,2 en 14 partidos disputados.



De todas formas, en las últimas fechas OTC mostró mayor fluidez y variantes. Fernández aparece como una carta de gol, al igual que Nicolás De Los Santos, Facundo Giorgi y Samme Givens.



Giorgi y el jamaiquino Robinson son los líderes reboteros del equipo. El primero se ubica sexto entre los mejores reboteros defensivos de la Liga con 6,1 de promedio y el segundo está quinto en rebotes ofensivos (2,3). Además, Robinson asegura al menos una tapa por encuentro.



De cara a lo que viene, el desafío del cuerpo técnico será alargar el equipo con más rotación, ya que habitualmente utilizan ocho jugadores.



Tras el receso el Celeste afrontará una serie de tres partidos como local: el 7 de enero ante San Lorenzo, el 9 frente a Platense y el 14 recibirá a Unión de Santa Fe.



La voz del capitán

En diálogo con El Territorio, el capitán de OTC Jonathan Treise se mostró satisfecho con el andar del Celeste en la primera parte de la competencia, sobre todo por tratarse de un equipo en formación.



“A pesar del récord 7-7, creo que el balance es positivo. Por momentos encontramos una regularidad, nos hacemos fuertes de local y eso es muy importante. De visitante también ganamos varios partidos, lo que nos demuestra que tenemos material para seguir escalando posiciones. Cada vez nos entendemos mejor y es importante de cara a lo que viene”, destacó.



El experimentado base opinó que el equipo tuvo buenos pasajes defensivos y ofensivos, pero “tenemos que lograr el equilibrio y saber que no todos los equipos te presentan la misma estrategia. Sabemos que necesitamos consolidad el equilibrio en varios partidos seguidos, un punto fundamental para avanzar en la tabla”.



“Ahora vamos a descansar, a pensar y seguir entrenando para volver el 3 de enero con las mejores expectativas y llegar a una posición que nos resulte cómoda de cara a la última etapa del torneo”, agregó.



Por el buen camino

El coordinador general José Fabio hizo su propia evaluación de la campaña del plantel profesional y de los chicos que disputan la Liga de Desarrollo y que fueron protagonistas de la Liga Provincial de Mayores. Además, destacó el desarrolló del básquet femenino en la institución.



“Si el equipo de Liga Nacional está en mitad de tabla uno no puede estar demasiado contento, pero tampoco puede estar demasiado desilusionado porque ganás uno o dos partidos y trepás en la tabla. En líneas generales, veo que el equipo está en crecimiento, puede seguir mejorando y está en una ubicación intermedia”, opinó sobre el plantel profesional.



Y agregó: “Estoy satisfecho por cómo se fue reacomodando de un mal arranque, encontrando cosas interesantes y ganando juegos contra rivales importantes como Gimnasia de Comodoro y Boca, pero todavía sin encontrar la regularidad que pretendemos para ser un equipo más sólido, que creo lo vamos a alcanzar”.



Con relación a las formativas, el ex pivote remarcó: “Estoy muy conforme con el trabajo, hubo un cambio de entrenamiento, sobre todo en lo físico. La Liga de Desarrollo y la Liga Provincial fueron un aluvión de partidos para los chicos y realmente respondieron muy bien. La verdad que eso nos deja muy conformes, independientemente que se haya perdido una final (ajustadamente ante Tokio). También veo que las cosas pueden seguir mejorando mucho más”.



Sobre el proyecto básquet, remarcó que “existe un buen grupo de trabajo, hay ambiciones y ganas, respaldado por una muy buena gestión de Sergio (Feversani) en la presidencia y la comisión. Me parece que estamos por el buen camino. Fue un año en el que aparecieron nuevos objetivos y se los está transitando de una manera muy digna”.



Gestión y apoyo privado

El destacado presente institucional y deportivo de OTC contrasta con la realidad de la mayoría de los clubes de la zona y la provincia, en general afectados por la crisis económica que limita las posibilidades de desarrollo.



La buena gestión de la comisión encabezada por Sergio Feversani permitió armar un plantel profesional para competir seriamente y consolidar una estructura con buena base, como corrobora el rendimiento del equipo de la Liga de Desarrollo.



Respecto a la Liga Nacional, Feversani señaló: “Tuvimos un comienzo bastante dubitativo, hubo recambios y creo que en los últimos partidos, sobre todo ante Boca, el equipo demostró su potencial”.



“Creo que la incorporación de Martín Fernández le dio otro ritmo a la defensa y más piernas al ataque. El equipo ya no depende tanto de Melvin Johnson. Tenemos nombres como para ilusionarnos. Creo que el equipo se irá encontrando, tenemos un mes de enero bastante cargado; febrero tranquilo y marzo que será definitorio, porque son diez partidos en un mes con dos viajes en el medio”, detalló.



Con vistas a la parte más exigente de la temporada, el presidente opinó que “el técnico tendrá que alargar más el equipo y recurrir a los juveniles, porque si no será mucho desgaste. Pero las expectativas son las mejores. La Liga está muy pareja y se nota en la tabla de posiciones. Los que se escaparon son Quimsa y San Martín, pero está todo muy parejo. Creo que se dará el objetivo de llegar a playoff. Es la ilusión que tenemos”.



Y así como el cuerpo técnico y el plantel trabajan en el gimnasio y la cancha para lograr la mejor versión del equipo, la dirigencia tiene la misión de sostener la estructura.



En tal sentido, Feversani explicó que “esta temporada el presupuesto está cubierto en su totalidad por apoyo privado. Incluso estamos negociando con un sponsor importante que, si se llega a dar, sería la frutilla del postre”.

Johnson, la clave en ataque

Puntos

271

Melvin Johnson es el goleador de toda la Liga Nacional con 271 tantos en 14 partidos disputados con el Celeste. El estadounidense tiene un promedio de 19,3 y marcha tercero en la tabla si se toma esa estadística.

Triples

45

Al igual que la tabla de goleadores, Melvin Johnson lidera la estadística en triples con 45 convertidos en 14 partidos.

Con un promedio de 3,2 por juego, el estadounidense marca el camino.