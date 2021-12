“Es grave lo que está pasando porque hay un inocente preso por abuso”

viernes 24 de diciembre de 2021 | 6:30hs.

En julio del año pasado, una mujer de 30 años denunció que cuatro meses antes -el 1 de marzo- fue violada. En septiembre del mismo año declaró su hermano, su principal testigo, aunque su versión exhibió contradicciones respecto a los dichos de la presunta víctima.

Recién el 15 de abril de 2021, es decir trece meses y medio después del supuesto abuso sexual, el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá ordenó la detención del sospechoso, Fernando G. (27), quien se halla alojado en la Seccional Tercera.

Los primeros cuatro meses fue asistido por un defensor particular que le recomendó que se abstenga de declarar y no presentó mayores pruebas, por lo que el juzgado interviniente dictó el procesamiento por abuso sexual con acceso carnal.

En tanto, de mitad de año a esta parte la nueva defensa aportó una serie de pruebas a favor de la inocencia del acusado, como ser nueve testigos que estuvieron con él entre la noche del 29 de febrero y la mañana del 1 de marzo del 2020, mensajes de WhatsApp y fotos que corroborarían sus dichos.

Además, hace diez días se recepcionó la pericia realizada sobre el celular del imputado que estuvo a cargo de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), en la que se constataría que no estuvo donde dijo la presunta víctima.

De todas formas, las autoridades judiciales rechazaron el pedido de excarcelación y el expediente será elevado a la Cámara de Apelaciones.

“Nueve testigos que estuvieron con él fueron a declarar, aportaron fotos y ofrecieron teléfonos para peritar, pero el juzgado nunca expidió sobre estas pruebas. Se burlan del principio de inocencia. Es gravísimo lo que está pasando porque hay un inocente preso por abuso”, señaló el defensor Sebastián Flosi.

Pruebas físicas

La versión del implicado indica que la noche del febrero de 2020 se reunió con sus padres, hermanos y cuñadas a comer un asado, ocasión en la que se tomaron varias selfies que constan en el expediente.

Incluso, en una de las fotos se observa a que a las 2.30 del 1 de marzo aún estaba con su familia, cuando un testigo de la denunciante declaró que a las 2 lo vio ingresar a un pub de calle Córdoba, es decir media hora antes de lo que consta en los datos de la selfi.

Siempre según la declaración de Fernando G., luego de cenar con su familia se dirigió a un salón de eventos sobre ruta provincial 5. Entre los testigos citados por su defensa se presentó un amigo que aportó una foto tomada en el lugar a las 4.46 del 1 de marzo.

Esto también daría por tierra que a las 2 ya estaba en el pub de calle Córdoba.

“Aportamos testigos y fotos que demuestran que estuvo en otro lugar al que dicen la víctima, su hermano y un testigo. La pericia telefónica muestra todo su recorrido, desde las 21 del 29 de febrero hasta las 9 de la mañana del 1 de marzo. Las antenas que usó y la posición geográfica se condicen con el recorrido que dijo. Da la ubicación exacta, hora por hora, pero el juzgado interpretó como quiso la pericia, no hizo un análisis técnico y rechazaron el auto de soltura”, indicó Flosi.

El sospechoso estuvo en el salón de ruta 5 hasta casi las 6 del 1 de marzo, tras lo cual se dirigió con un amigo al centro de Oberá, compraron cerveza y dieron vueltas hasta las 9, cuando fue a su casa.

“El chico con el que estuvo hasta las 9 se presentó a declarar y aportó fotos que se sacaron en esas horas. De todo eso presentamos pruebas físicas contundentes, pero el juzgado prefiere creer en la palabra de la mujer”, agregó el letrado.

La acusación

Como contrapartida, la denunciante declaró que entre la noche del 29 de febrero y la madrugada del 1 de marzo de 2020 recorrieron tres bares con su hermano, en el último de los cuales se encontraron con Fernando G.

A las 5 los tres se fueron juntos en el auto del sospechoso, quien les dijo que era remisero. En el expediente consta que en dicha fecha el acusado no tenía auto y trabajaba como viajante, de lo que se presentaron pruebas.

En las posteriores declaraciones de la supuesta víctima y su hermano se sucedieron varias contradicciones. También quedó plasmado que ambos estaban alcoholizados.

En julio de 2020, cuatro meses después del presunto abuso, la denunciante Mariana V. declaró que alrededor de las 2.30 del 1 de marzo se encontraron en el pub de calle Córdoba “con un grupo de amigos de mi hermano. Entre ellos estaba Fernando G., con el cual no tengo trato, pero lo conozco porque fue al secundario con mi hermano. A las 5 se ofreció a llevarnos a mi casa. Llegamos, me bajé, ingresé a la casa, me cambié y me acosté a dormir, y mi hermano se quedó adentro del auto con Fernando”.

Y continuó: “Yo estaba dormida y me desperté porque sentí que alguien estaba en la cama conmigo, que me bajó el pantalón, la bombacha y me comenzó a penetrar. Me asusté y lo que se me ocurrió decir fue ‘salí porque grito y llamo a mi hermano’, en ese momento se levantó y al abrir la puerta de mi dormitorio, por la luz del pasillo que estaba prendida, pude ver que era Fernando G. quien salía. Era él quien se metió a mi casa y me accedió sin mi consentimiento”.

Exceso de alcohol

Con relación a dónde estaba su hermano cuando se registró el supuesto abuso, la mujer respondió “no sé dónde estaba, ya que cuando el denunciado nos trajo yo me bajé del auto y él se quedó con mi hermano hablando dentro del auto. No sé si mi hermano entró con Fernando o si Fernando se metió solo a la casa. No sé cómo hizo para ingresar. Le pregunté a mi hermano y no responde nada. No me dice si él lo dejó entrar o si había más personas”.

Por su parte, en sede judicial el hermano de la denunciante declaró que “esa noche con mi hermana fuimos al Almacén de Cerveza, cenamos y tomamos; después nos fuimos al bar Clock a tomar otros tragos, y como Isidoro está cerca fuimos y seguimos consumiendo bebidas alcohólicas”.

“Estábamos los dos solos, cuando llegó Fernando G., al que no veía desde hacía ocho años. Fue mi compañero de la primaria. Me contó que era remisero, pero no sé si estaba en servicio. A lo largo de toda la noche estuvimos los tres nada más. Me preguntaba si mi hermana estaba sola, si había gente en casa. En todo momento se mostró interesado en ella”, agregó.

Luego reconoció que “en un punto de la noche me puse muy mal. Estaba mareado, descompuesto. Hasta vomité en el baño. Le dije a mi hermana para irnos. Fernando salió y nos dijo que nos iba a llevar. Eso estuvo repitiendo toda la noche en el bar. Cuando llegamos a casa yo no tenía más plata, pagó mi hermana y yo me bajé y entré a casa como pude, y me fui directo a mi habitación”.

“Mariana le pagó y entró detrás de mí y cerró la puerta del frente. Sólo vi que entró al baño y no recuerdo nada más porque me dormí. Mi hermana siempre deja la puerta del fondo abierta por los perros y creo que Fernando podría haber entrado por ahí. Casi un mes después me contó que Fernando la violó”, concluyó.

Las contradicciones

En diálogo con El Territorio, Flosi calificó la acusación contra su cliente como “una locura terrorífica, ya que la supuesta víctima y su principal testigo, su hermano, dieron dos declaraciones totalmente diferentes”.

“La chica dijo que en el pub Isidoro estaban en grupo, pero el hermano declaró que eran sólo los tres. Él dice que llegaron a la casa y él se bajó porque estaba descompuesto, por lo que su hermana pagó el viaje; pero ella dice que se bajó primero y que su hermano se quedó en el auto con Fernando. Es leer ambas declaraciones para darse cuenta de que es algo inverosímil”, opinó el abogado.

También citó al segundo testigo de la querella, quien declaró que en la madrugada del 1 de marzo la denunciante, su hermano y el acusado estuvieron tres horas frente suyo, testimonio que caería con una serie de fotos que demuestran que Fernando G. estuvo en otros lugares en dicho lapso de la madrugada.

“Rechazaron la pericia del teléfono de la chica porque no les interesa. También rechazaron las pericias psicológicas de mi cliente y le dieron entidad sólo a la que un perito de parte pagado le hizo a la chica. El juzgado nunca se expidió sobre ninguna prueba nuestra ni tuvo en cuenta las contradicciones. Fernando está destruido, injustamente preso desde hace ocho meses. Es un daño irreparable”, remarcó.

Ayer, en tanto, familiares y amigos del acusado se manifestaron frente al Juzgado en reclamo de su excarcelación.