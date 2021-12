Serenata y mensaje de fe para quienes tienen seres queridos internados

viernes 24 de diciembre de 2021 | 5:30hs.

"Nuestro canto es una oración humilde y confiada dirigida a Dios por la salud de tu ser querido", dijeron los músicos y vecinos que, convocados por el sacerdote Gervacio Silva, párroco de Jesús Misericordioso de Itaembé Miní, se hicieron presentes anoche en el espacio verde del Hospital Madariaga para llevar villancicos y esperanza a las personas que esperan allí porque tienen un familiar internado.

El sacerdote Silva pidió por la salud de los enfermos y también por el personal de salud. "El que canta ora dos veces decía San Agustín, por eso les invitamos a cantar estos villancicos y tener fe, que Dios es nuestra fortaleza".

Para las familias que con sillones o almohadones pasan día y noche a la espera de una noticia favorable, y quizás la Nochebuena los encuentre en el mismo lugar, el coro de la iglesia, el padre Silva y los músicos Ezequiel Garrido y Andrés González cantaron Noche de Paz, La Huella, Vamos Pastorcitos, entre otros.

También repartieron pandulces y budines, que fueron donados por la comunidad.

Silva, en diálogo con El Territorio reflexionó sobre el significado de la Navidad, “en Navidad celebramos y recordamos la llegada al mundo de Jesús, es la certeza de que siempre él está con nosotros, que ante las oscuridades, las adversidades que podamos experimentar en la vida, no estamos solos. Hay muchas personas que están experimentando situaciones de angustia, soledad, pobreza, enfermedad propia o de familiares, pero el mensaje de esperanza es que nunca estamos solos, Dios y Jesús siempre están con nosotros. Y celebrar la Navidad es celebrar la esperanza”.

Y acerca del espíritu de la Navidad, expresó que se vivencia de muchas formas y que especialmente está presente en la solidaridad, “que es muy fuerte en nuestra gente, en nuestro pueblo”.

En un momento, “en que la realidad a veces es fea, fuerte, preocupante, porque en Argentina hay más o menos 6 millones de niños que viven en la pobreza, mucha gente que no tiene lo básico, que le falta el plato de comida, y ante esta realidad, muchos deciden no mirar hacia otro lado, se acercan a la iglesia o a otras instituciones o lo hacen solos y dicen yo puedo ayudar en esto, quizás no les sobre pero ese granito de arena hace la diferencia”.

“Vivamos una Navidad de la esperanza, de la fe, del perdón, en un momento de tantas divisiones seamos un puente de unión”, invitó el sacerdote.