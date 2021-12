Absuelven a imputados en juicio por la caída del avión de Austral

viernes 24 de diciembre de 2021 | 6:07hs.

Después de tres años, el juicio oral que investigaba los motivos que provocaron la caída de un avión de Austral terminó con la absolución de todos los imputados que tenía el caso. De esta forma se cerró un largo proceso de casi 25 años que investigó la muerte de las 74 personas que viajaban a bordo de ese vuelo que partió del aeropuerto de Posadas el 10 de octubre de 1997.

El presidente del Tribunal Oral Federal (TOF) 5, José Martínez Sobrino, leyó en horas de la tarde el veredicto de 43 artículos en los que se declara absueltos a la totalidad de los imputados que tenía el debate. Por decisión de los jueces tampoco se hizo lugar a que se investiguen delitos de falsos testimonios que había solicitado por la querella contra alguno de los peritos forenses que fueron parte del coloquio que expuso ante el tribunal.

Además de Martínez Sobrino, el tribunal estuvo integrado por los jueces federales Daniel Obligado y Adriana Palliotti. Antes de emitir el veredicto, los jueces explicaron que “ningún juez puede pronunciar una sentencia condenatoria si no hay una exigencia de la parte acusadora” en relación al pedido que hizo en su alegato el fiscal Patricio García Elorrio de absolver a los imputados por falta de pruebas suficientes como para una condena.

Ese alegato del fiscal García Elorrio fue medular en el resultado del juicio, porque cómo lo explicó Martínez Sobrino, “de acuerdo a las normas procesales y a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ningún tribunal puede condenar si no existe antes una exigencia en ese sentido de la parte acusadora”.

Posteriormente el magistrado leyó el veredicto y dio por cerrado el juicio oral. Desde la querella a cargo de los abogados Silvina Rumachella y Norberto Caputo anticiparon a El Territorio que recurrirán a la Cámara de Casación Penal que, a su criterio, está minado de irregularidades.

Según se anticipó, el pedido recién se concretará después del 25 de marzo del año que viene, que es la fecha fijada por el tribunal para dar a conocer los fundamentos jurídicos en los que se basaron para absolver a todos los implicados en la causa.

Desde las defensas de los imputados respiraron aliviados luego de escuchar el veredicto. Uno de los abogados defensores, Jorge Álvarez Berlanda, explicó a este diario que “si bien estamos conformes con la sentencia, porque trabajamos para garantizar la inocencia de nuestros defendidos, también lamentamos el dolor de los familiares de las víctimas que estaban en ese avión. Sobre todo los familiares de los pilotos, teniendo en cuenta que quedó probado que la causa de la caída fueron las equivocadas maniobras del copiloto”.

En tanto, Mauro Vázquez, hijo de una azafatas de ese vuelo, visiblemente conmovido después de escuchar el veredicto, acusó: “Sabíamos que este juicio era un circo armado por el Poder Judicial y eso quedó demostrado en cada una de las audiencias, con jueces que se dormían y se reían jugando con sus celulares durante el debate”.

“El fiscal García Elorrio -siguió- y este tribunal mostraron que lamentablemente en nuestro país la Justicia siempre falla a favor de los poderosos. Aprendimos en estos años que la corrupción no sólo puede matarnos a un ser querido, sino que después los puede volver a matar en juicios como este que acaba de terminar”.

“Tres jueces magos”

Después de conocer el veredicto los familiares de las víctimas difundieron un comunicado en el que sostienen que “a Comodoro Py ya llegaron los tres jueces magos con regalos de absolución para todos y la injusticia condenó una vez más a las víctimas”.

Los familiares explicaron que ayer, mientras escuchaban el veredicto de los jueces federales, “revivimos la muerte de nuestros seres queridos, pero esta vez en manos de los integrantes del Tribunal Oral Federal 5, los jueces José Martínez Sobrino, Daniel Obligado y Adriana Palliotti, quienes adelantando los regalos de reyes obsequiaron la absolución a la totalidad de los imputados de la empresa Austral y de la Fuerza Aérea Argentina”.

Los familiares, envueltos en el dolor de saber que a 24 años de aquella tragedia que marcó sus vidas para siempre quedó impune, arremetieron diciendo que “la cuestionada justicia de Comodoro Py, a través de un debate que calificamos como una farsa, consagró la impunidad de los acusados por la muerte de las 74 personas que perdieron sus vidas en la tragedia aérea más grave de la Argentina, ocurrida durante la década podrida de la aeronavegación comercial de nuestro país”.

En el comunicado los familiares también explicaron que “con las medidas adoptadas durante el debate oral, cercenando a la querella de prueba importante y con la falta de acusación por parte del fiscal Juan Patricio García Elorrio, quien se apartó de la acusación sostenida por el fiscal de instrucción Eduardo Taiano, los acusados lograron la impunidad dictada por el tribunal”.

Seguidamente lamentaron que el tribunal “haya descartado informe de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil de la República Oriental del Uruguay, que determinó como una de las causas de la tragedia aérea, la condición de engelamiento de los tubos pitot que produjeron lecturas erróneas en los velocímetros y por ende la tripulación adoptó maniobras que provocaron el descontrol de la aeronave debido al incumplimiento de la instalación de luz de advertencia que era obligatoria en la Argentina y, con ello, desde la perspectiva del Tribunal, la responsabilidad de la tragedia recae exclusivamente en los errores cometidos por los pilotos.”

En ese sentido advirtieron que “este fallo no sólo desacredita a nuestro país ante los organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional, sino que también daña la relación con Uruguay cuyos expertos intervinieron en la investigación de las causas del siniestro y fueron soslayados de la causa con el espurio argumento de incompatibilidad horaria con los tribunales orientales”.

Finalmente los familiares recordaron que la querella “sostuvo que el desastre aéreo del vuelo 2553 obedeció a la etapa más oscura y corrupta de la aviación comercial argentina, donde también ocurrieron otras tragedias como la muerte de la azafata Lilian Almada y el despiste de Lapa”.

Se despidieron en la masiva advirtiendo que “no habrá paz para las 74 víctimas de la tragedia de Austral, ni para sus familiares, ni para la sociedad argentina por este retroceso que nos muestra que en Comodoro Py no sólo existe Papá Noel, sino también los tres reyes magos que reparten en estas fechas regalos de impunidad”.

Todos absueltos

El juicio por estrago doloso que culminó ayer, investigó la responsabilidad de 34 ex funcionarios nacionales y directivos de Austral, que entonces era manejada por la empresa española Iberia, por el accidente del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, que se estrelló el 10 de octubre de 1997 y provocó 74 muertos.

El avión McDonnell Douglas DC-9-32, con matrícula argentina LV-WEG, se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos, cuando se dirigía desde Posadas hacia el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires.

Las personas que ayer resultaron absueltas de culpa y cargo son Manuel Morán Casero (ex presidente de Austral), Mario Sruber (ex vicepresidente de la empresa), y los entonces directores de Austral Walter Hayas, Mario Cardoni, Gabriel Pérez Junqueira, Fernando Mayorga, Javier Monzón, Ángel Sanchís Herrero, Javier Loza de la Cruz (Área Técnica) y Jorge Fernández (Mantenimiento).

También resultaron absueltos Ricardo Embón (ex gerente Planeamiento de Austral), Andrés Arribillaga (ex instructor de la compañía aérea), Juan Manuel Baigorria (ex titular de la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad DNA), Carlos González (ex director de fomento y habilitación ), Danilo Wenk (ex director de certificación Aeronáutica DNA) y Hugo Adib (ex jefe división ingeniería DNA), y los ya fallecidos Raúl Mújica (ex director de la aerolínea) y Justo Díaz (ex director de coordinación técnica DNA).

La lista se completa con Carlos Carmenini y Norberto Sotelo Ossa (ex directores de Aviación de Transporte), Eduardo Sánchez Ara (ex coordinador del Proyecto de Certificación), Miguel Gaitán (ex efe de División Producción), Guillermo Destefanis, José Garrido, Héctor Gerling, Juan Fortuny, Enrique Ventura de Anchorena (ex gerentes de operaciones de Austral), Pablo Chini y Norberto Nieves (ex gerente y ex auditor de aseguramiento de calidad de la compañía aérea).

También resultaron absueltos Miguel Angel Salvioli, Norberto Alejandro Verne, Claudio Gorla, Héctor Pérez, Juan Astrada Ladrón de Guevara, Eduardo Ford, Alberto Muñoz, Rodolfo Giromini, Roberto Pignato y Ángel Esnagola.