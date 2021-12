Tuvo el mejor promedio y sueña con ser farmacéutica

viernes 24 de diciembre de 2021 | 1:00hs.

Antonela Efler terminó la secundaria en el Instituto San Francisco, de San Pedro, sueña con cumplir todas sus metas y convertirse en farmacéutica. La muchacha tiene el mejor promedio entre los egresados del municipio, con 9,80 de nota final.

Por ello fue merecedora del primer lugar en el Premio Incentivar, distinción que motiva y reconoce el compromiso, responsabilidad y dedicación de los alumnos y que se tornen ejemplo para que los estudiantes venideros sean conscientes sobre la importancia de la educación y que todo esmero trae una recompensa.

La adolescente fue reconocida esta semana con este galardón que entrega la Cámara de Comercio local y la Asociación Foro Solidario de Misiones con la finalidad de destacar y poner en valor la educación, en tiempos donde la deserción escolar es una de las grandes preocupaciones del sistema educativo.

La premiación se llevó a cabo en un ambiente repleto de expectativa porque el mejor promedio de los egresados se conoció en ese momento y el auditorio estaba cargado de emoción.

La propuesta pretende instaurarse en los próximos años por el impacto positivo que generó en los alumnos, siendo los adolescentes quienes más necesitan y esperan que sus logros sean reconocidos y así sentirse motivados para encarar una nueva etapa tan desafiante, como lo es la formación universitaria.

En esta oportunidad, Antonela, hija de Daniel Efler y Beatriz Dos Santos, es un claro ejemplo de persistencia y superación.

Junto a su familia debió afrontar difíciles momentos, sobre todo cuando su padre contrajo Covid-19 y estuvo en grave estado de salud. Allí fue cuando la familia estuvo más unida y en ningún momento estos padres dejaron de incentivar y darle ánimos para que la situación no altere su rendimiento académico.

La alumna supo adaptarse a los cambios de cursado impuestos por la situación epidemiológica con clases virtuales, burbujas y finalizar etapa tan importante con la vuelta a la presencialidad.

Aplicada

La egresada se muestra segura de sus metas, se destaca por ser una joven aplicada a quien sus padres no tienen que recordarle que haga una tarea.

“Desde jardín es muy aplicada, nunca nos tuvimos que sentar y decirle que tiene que estudiar, creo que con este incentivo le irá mejor aún. Este año pasamos muchas situaciones, por eso estoy feliz y emocionada y doy gracias a Dios porque todo lo que estamos pasando es gracias a él”, reconoció con gran emoción Beatriz, madre de la mejor promedio de San Pedro.

Antonela, quien mostró gran sorpresa al escuchar que su promedio es el mejor de la localidad, incentivó a los jóvenes a no desanimarse y buscar la mejor manera de enfrentar los retos. “Para mí es un gran orgullo, me costó mucho, mi esfuerzo valió la pena, quiero decir a mis compañeros que también se esfuercen a futuro, porque esto es un honor. Fue un año muy difícil, sueño cumplir todas mis metas, acabo de superar una y me pondré las pilas para la que sigue. Agradezco a mis papás, que pese a las complicaciones ellos estuvieron, todos tenemos que ser perseverantes y no dejarse llevar por los pensamientos que surgen en momentos malos”, señaló con alegría.

La egresada, que seguirá estudiando Farmacia en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Misiones (Unam), tuvo sus mejores notas en Matemáticas, Derecho y Filosofía.

En segundo lugar en el ranking de mejores promedios quedó Antonella Dalben, con 9.70, egresada de la Unidad de Gestión Local (UGL) 3, y Mauricio Pulikoski, egresado de la Comercio 17, fue tercero con 8,91.

El premio Incentivar 2021 se hizo a pulmón mediante la colaboración de varios comercios, instituciones y personas que recaudaron un total de 40.000 pesos. Siendo el primer premio 12.000, el segundo y tercero 5.000 y los demás egresados que fueron el mejor promedio en la instancia escolar se llevaron 1.800 pesos cada uno.

Además, durante el evento el intendente donó 5.000 pesos a cinco escuelas para que puedan agasajar a sus egresados, lo que se otorgó mediante un sorteo, como así también becas y remeras donadas por el medio local San Pedro Online y Sublimaciones.