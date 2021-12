Bomberos no logran controlar el incendio de las 600 Hectáreas

viernes 24 de diciembre de 2021 | 6:04hs.

Por segundo día consecutivo los Bomberos Voluntarios de Puerto Iguazú trabajaron para extinguir las llamas de un incendio forestal que se registró dentro del territorio de la comunidad mbya Ita Poty Miry, en las 600 Hectáreas. Si bien el siniestro está controlado, no avanzaría hacia la zona de viviendas de la comunidad guaraní, en tanto los bomberos temen por un avance selva adentro que podría llegar a los hoteles emplazados en la zona. Es por ello que hoy comenzarán desde las 7 el trabajo en conjunto con los bomberos de la Policía Federal como apoyo.

Según indicó Marcelo Márquez jefe de cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, las llamas comenzaron en un espacio de pastizales el miércoles cerca de las 14.30; la zona es similar a un pantano, es por ello que fue muy difícil en un primer momento el ataque a las llamas. “La zona del pantano complicó los movimientos de los hombres y mujeres que estaban abocados a extinguir las llamas, la situación se volvió más difícil cuando el fuego alcanzó la zona de monte. Tuvimos que parar porque el monte es muy cerrado con muchos tacuapí (cañaverales), el cacique nos recomendó volver el otro día con la luz del sol”, contó. Hasta el miércoles estimaban que más de diez hectáreas fueron consumidas por las llamas, Márquez no quiso estimar un nuevo cálculo hasta la jornada de hoy cuando ingresen con refuerzos para una vez más extinguir las llamas. “Se han quemado ejemplares de palo rosa de más de 200 años, una zona donde se encontraban las orquídeas más caras que se comercializan en la zona, sin contar las demás especies de árboles de la selva misionera. Controlamos el incendio pero no lo extinguimos, estamos rogando a Dios que esta noche no se propague mucho porque ahí tendríamos riesgo a que llegue a los hoteles de la zona”.



Incendio forestal en Montecarlo

En Montecarlo los bomberos voluntarios tienen alrededor de cuatro salidas diarias, la mayoría focos de incendios en zonas forestales o espacios de mucha maleza, y ante la intensa sequía hace que sea combustible.

Si bien hay una ordenanza que prohíbe la quema de basura y ramas, hay vecinos que hacen caso omiso y tampoco son denunciados.

En muchos de los casos, como uno desatado en lotes camino al Club de Pesca, donde el fuego se inició el martes, siguió el miércoles y ayer, prácticamente llegó a los cables de energía eléctrica por lo que necesitaron la asistencia de la Cooperativa de Electricidad para proteger los conductores.