Chile aplicará la cuarta dosis de la vacuna en febrero

viernes 24 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

Las autoridades sanitarias de Chile, uno de los países con mayor tasa de vacunación del mundo, anunciaron ayer que comenzarán a aplicar una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a partir de mediados de febrero, con el objetivo de mantener en alto nivel la presencia de anticuerpos. Chile tiene controlada la pandemia desde hace meses, con tasas de positividad en las últimas semanas por debajo del 2 por ciento.

“A partir de la segunda quincena de febrero, tenemos presupuestado comenzar con esta cuarta dosis. Los estudios demuestran que hay una caída en la tasa de anticuerpos, pero que existe una memoria inmunitaria que puede ser reactivada con un nuevo refuerzo”, dijo el ministro chileno de Salud, Enrique Paris. Para ello se usará un “esquema heterólogo”, que consiste en combinar distintas vacunas y que demostró “ser exitoso”, agregó Paris en una rueda de prensa.

“Las personas no vacunadas tienen un riesgo de fallecer 40 veces mayor que las personas vacunadas”, alertó el ministro Paris, quien recordó que “si no tienen anticuerpos hay una mayor posibilidad de enfermarse. Se ha demostrado que una tercera dosis, no estamos hablando de la cuarta, mejora la respuesta inmunitaria ante la nueva cepa ómicron”.

Poco más tarde, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que la vacunación tiene como objetivo “proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas” y adelantó que “ya tenemos aseguradas las vacunas necesarias para esa cuarta dosis”, que será inoculada inicialmente en los grupos más vulnerables, como ancianos y enfermos crónicos, además de personal de salud. Luego se hará extensiva al resto de la población.

Chile llevó a cabo una de las estrategias de vacunación más exitosas del mundo, que alcanza al 91 por ciento de la población objetivo con dos dosis, en su mayoría con la vacuna china Sinovac y la alemana de BioNTech/Pfizer, pero también con AstraZeneca y CanSino. El 6 de diciembre pasado comenzó a vacunar a niños desde los tres años y desde hace meses los ciudadanos disfrutan de amplias libertades, sin municipios en cuarentena.

Vacuna obligatoria en Ecuador

En tanto, el gobierno de Ecuador decretó la obligación de vacunarse contra el Covid-19. Por medio de un comunicado oficial del Ministerio de Salud Público, se explicó que “esta decisión se tomó debido al estado epidemiológico actual, es decir, el aumento de contagiados y a la circulación de nuevas variantes de ‘preocupación’, como Ómicron”.