Brinda mayor estabilidad jurídica a las provincias

viernes 24 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

La secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, destacó en rueda de prensa en Casa Rosada que el nuevo consenso fiscal que el presidente Alberto Fernández firmará en los próximos días con las provincias busca darle más autonomía a las jurisdicciones y mayor estabilidad jurídica al sistema tributario argentino, ya que mantendrá vigentes “las alícuotas establecidas en 2019, 2020 y 2021”, por lo que “ya no va a ser necesario el próximo año firmar un consenso por materia tributaria provincial”.

“Vale decir que el proyecto no autoriza aumentos de tributos, pero sí le confiere mayor estabilidad jurídica a todos los sectores que deben pagar impuestos y, por otra parte, también le da mayor estabilidad jurídica y certeza a los gobiernos provinciales, porque el próximo año no necesitan un nuevo consenso para poder mandar sus leyes impositivas a cada una de las provincias”, añadió la funcionaria nacional.

Batakis también respondió las acusaciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que anticipó que no participará de la firma argumentando que “en la Ciudad no vamos a subir impuestos”: “Nosotros no obligamos a nadie, pero la Ciudad tendrá que regirse por el consenso de 2017, que fue el último que firmó, y que la obliga a instrumentar todas las alícuotas vigentes en ese año”.

