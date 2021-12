El presidente se reunirá con los gobernadores este lunes

viernes 24 de diciembre de 2021 | 6:02hs.

En medio de la tirantez con la oposición enrolada en Juntos por el Cambio tras el rechazo en la Cámara de Diputados del Presupuesto 2022, el presidente Alberto Fernández se reunirá el lunes con los gobernadores de todo el país para avanzar en la firma de un nuevo consenso fiscal, cuyo acuerdo el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anticipó que no firmará.

El anuncio del encuentro del jefe de Estado con los mandatarios provinciales fue dado a conocer esta mañana por la portavoz de presidencia, Gabriela Cerruti, en la habitual rueda de prensa que se realiza los jueves en Casa Rosada, ocasión en la que señaló que el lunes “habrá una reunión del presidente con los gobernadores donde se va a conversar sobre el nuevo consenso fiscal”.

El nuevo consenso fiscal fue analizado por el presidente y los 13 mandatarios provinciales del peronismo que se reunieron esta semana en la residencia de Olivos, en un encuentro en el que se habló de las partidas presupuestarias de cada distrito para el año próximo y se escucharon las expresiones de preocupación de los mandatarios por el rechazo opositor al Presupuesto 2022.

De ese cónclave no participaron los mandatarios provinciales de la oposición quienes tensaron la relación con el oficialismo luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa advirtiera que ante la negativa para aprobar el Presupuesto, las provincias recibirían menos recursos.

El borrador de un nuevo consenso fiscal para el período 2022 comenzó a circular en las últimas horas y el gobierno nacional espera poder firmarlo el próximo lunes en Casa de Gobierno, tal como adelantó ayer Cerruti, sin más precisiones.

Vale recordar que tras el encuentro de Fernández con los gobernadores que responden al oficialismo, el mandatario chaqueño, Jorge Capitanich señaló que precisamente “el lunes 27 se estará suscribiendo la prórroga del consenso fiscal, donde “la idea central es una prórroga sin modificaciones que afecten la cuantía de recursos percibidos por cada jurisdicción”.

En esa dirección, Capitanich esgrimió que “el gran compromiso es trabajar para radicar más industrias, promover más inversión pública, y seguir reactivando la actividad económica que está muy fuerte en cada una de nuestras provincias”.

Negativa de Rodríguez Larreta

En tanto que en la mañana de ayer, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, adelantó que no firmará la iniciativa que apunta a armonizar las estructuras tributarias de las distintas jurisdicciones de forma tal de impulsar el empleo, la inversión y el crecimiento económico, y promover políticas uniformes que posibiliten el logro de esa finalidad común.

“La Ciudad no va a firmar el consenso fiscal que incluye aumento de impuestos”, señaló Rodríguez Larreta durante una conferencia de prensa que brindó en el nuevo centro de testeo de Costa Salguero, en la que argumentó que no suscribirá el acuerdo porque en “la Ciudad no vamos a aumentar los impuestos”.

