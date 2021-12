Guaraní se llenó de gol y consolida la ilusión

jueves 23 de diciembre de 2021 | 6:08hs.

Guaraní cerró el 2021 de la mejor manera. No solamente por el 5-0 ante Comunicaciones, que significó la clasificación a una nueva fase del torneo Regional, sino porque mostró un buen funcionamiento, que ilusiona de cara al 2022.

La Franja tuvo un trago amargo en el inicio de este año, cuando pasó casi desapercibido por el Regional, pero ayer selló un 7-0 en el global ante los de Mercedes y se metió en los cuartos de final de la región Litoral Norte.

Y Guaraní no iba a negociar sus formas. El 2-0 en Mercedes lo dejó muy bien parado, pero desde el inicio del encuentro el dueño de casa fue a buscar más. La primera llegó con un centro que Almirón no llegó a conectar con claridad, pero en la siguiente no perdonó la Franja.

Juan Manuel Rodríguez quiso mandar un centro, la pelota rebotó en un defensor e Ignacio Valsangiacomo le pegó de volea para que Corradini quede como un espectador más y la Franja se ponga al frente por 1-0.

Comunicaciones intentó salir de la presión de Guaraní, pero así como en la ida no tuvo ideas, ayer la presión lo complicó más de la cuenta y la diferencia en el global se hizo sentir.

Valsangiacomo abrió para Rodríguez y el mediocampista definió, tapó Corradini, pero la pelota le quedó mansa a Valsangiacomo, quien sin marcas mandó la pelota al fondo de la red para el 2-0.

Con cuatro goles de diferencia, Guaraní buscó mantener la intensidad con inteligencia. Movió la pelota de un lateral al otro y trató de encontrar bien parados a Rodríguez y Barinaga, pero la necesidad de Comunicaciones lo llevó a presionar más adelante.

Maciel tuvo una clara, pero Eduardo Flores respondió bien y Bogarín fue el que más propuso en la ofensiva de los correntinos.

Flores estuvo seguro. Lechner y Barrientos no se complicaron en el fondo. Tarrito Pérez y Roa fueron opción en ataque. Ardetti, Motta y Almirón se encargaron de generar juego y Barigana, Rodríguez y Valsangiacomo siempre fueron una preocupación para Comunicaciones. La Franja construyó un triunfo en base a su juego por el piso y a sus variantes en ataque.

Para el segundo tiempo quedó el gol de Barinaga. La jugada arrancó en el medio y Manuel Roa desbordó por izquierda para ponerle un centro a la cabeza al ‘10’, que gritó su primer gol desde la vuelta a Guaraní.

El último grito de Barinaga junto a la hinchada de la Franja fue el 27 de noviembre de 2016, cuando Guaraní derrotó 3-1 a Sol de América por la temporada 2016/17 del Federal A.

Para el final quedaron los goles de Matías Barrientos y el Pájaro Benítez. El central la encontró en el borde del área y la clavó en un ángulo y Benítez aprovechó un centro atrás para sellar el 5-0.

La Franja cerró una noche especial por el gol de Barinaga, porque más allá del mal inicio del 2021 terminó el año clasificado y el sueño del ascenso sigue en pie y sustentado por un buen juego.